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Налог на выигрыш в России в 2018 году

Система налогообложения сегодня претерпевает изменения, и кроме того, что меняются старые налоги, власти вводят еще и новые, поэтому данный вопрос необходимо обсудить более подробно. И сегодня многие интересуются тем, какой налог на выигрыш в России в 2018 году власти планируют ввести и о чем стоит знать россиянам.

Размер налоговых выплат

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации любой россиянин, который выигрывает в азартных играх, должен платить на выигрыш соответствующий налог. Сегодня в стране нет однозначной налоговой базы, которая полностью раскрывала бы данный вопрос, но нельзя не сказать о том, что современные налоговые выплаты на выигрыши приравниваются к подоходному налогу, соответственно, при их оплате опираться стоит на следующие правила:
  • сумма налога должна составлять 13% от приза (данная ставка является стандартной для любой азартной игры);
  • не облагаются налоговыми выплатами только призы, которые были выиграны в ходе проведения рекламной акции той или иной организации.
Нужно казать, что российские власти устанавливают достаточно демократичные налоговые выплаты, потому что в США, например, вместо 13% человеку приходится отдавать 50% от полученной суммы, что многим любителям азартных игр очень не нравится. Однако нелишним будет еще сказать и о том, что существует налог на выигрыш в России 2018 на 35 процентов, который выплачивается в том случае, если человек выигрывает в теле-викторине, акции журнала или магазина.

Как платить?

Позаботиться об оплате налоговой квитанции стоит заранее, потому что в обратном случае представители налоговой службы могут выписать выигравшему человеку штраф за административное правонарушение. Налог оплачивается по месту прописки выигравшего человека и крайним сроком для него является 15 июля того года, который следует за выигрышным. Необходимо заполнить декларацию (форма 3-НДФЛ) и отдать ее в налоговую службу, причем посмотреть пример ее заполнения на сайте НС, а доставить бумагу по месту назначения сегодня можно не только лично, а еще через интернет (в электронном варианте).

Нюансы, о которых стоит знать

Закон РФ четко регламентирует то, что любые азартные игры за пределами специально оборудованных помещений (зон) запрещены, но сегодня стали крайне популярными онлайн-казино, и в данной сфере ситуация складывается достаточно неоднозначная. Получается, что на реальные деньги играть в онлайн-казино нельзя, но власти при этом тщательно следят за выигрышами в данной сфере и обязывают людей оплачивать налоги с них, хотя ответственности (уголовной или административной) за их неуплату не предусмотрено.
Однако эксперты рекомендуют знать о том, с какой суммы считается налог на выигрыш в России в 2018 году, чтоб «спать спокойно» и не переживать о то, как неуплата данной выплаты может повлиять на жизнь в будущем. Нужно сказать, что за небольшие суммы можно не переживать (1000, 2000 или 5000 рублей), но выигрыши в крупном размере тщательно отслеживаются налоговой службой и скрыть их будет крайне проблематично.

Отдельно нужно обсудить налог на (машины) в России в 2018 году, потому что человеку приходится перечислять в виде налоговых выплат в государственную казну 13% от его стоимости. Стоимость транспортного средства определяется организаторами акции, которые выдают документ с ее подтверждением, но если она кажется призеру завышенной, то он вправе воспользоваться услугами независимой компании (за отдельную плату), которые оценят выигрыш в соответствии с его рыночной ценой и переплачивать в этом случае никто не будет.


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