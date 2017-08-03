Сколько составит налог на тунеядство в России в 2018 году?

В последнее время общественности активно обсуждает налог на тунеядство в России 2018, последние новости о котором вызывают вокруг себя массу ажиотажа. Законопроект об этом все еще обсуждается членами правительства, а народ выступает категорически против его принятия, именно поэтому стоит более подробно обсудить данный вопрос подробнее.





Суть законопроекта

О чем стоит знать?

Проблемный вопрос

Соответственно, с целью избегания уплаты налогов многие люди начнут массово регистрироваться в Центрах занятости, и государство будет вынуждено выделять денежные средства на оплату их пособий.





Члены правительства уже неоднократно обсуждали идею внедрения подобного законопроекта, однако особенно активно о нем стали говорить после того, как подобный закон приняли в Белоруссии. Его суть достаточно проста, ведь она состоит в том, что люди, которые официально нетрудоустроенны, делали в казну регулярные отчисления в виде налога в определенном государством размере. Инициатором введения подобного новшества стала Ольга Голодец, которая сделала заявление о том, что «львиная доля» современных россиян официально зарегистрированных в качестве работоспособных людей, но при этом имеет доход, соответственно, казна не получает соответствующих налогов. При этом люди получают социальную помощь, тем самым, забирая то, что причитается другим. Как только власти определятся с тем, сколько налог на тунеядство в России в 2018 году составит для такой части населения, власти смогут увеличить поступления в государственный бюджет и компенсировать расходы федеральной казны на обслуживание неработающих граждан, которые на сегодняшний день превышают 40-45 миллиардов рублей.потому что речь идет о тех людях, которые зарабатывают деньги и имеют возможность платить налоги, а не о тех, кто не получает никакого дохода.Стоит сразу сказать о том, что налог на тунеядство не да желаемого эффекта правительству Белоруссии. Люди там массово взбунтовались, потому что «письма счастья» с налоговыми квитанциями многим пришли необоснованно. Опираясь на опыт соседей власти РФ решили уделить внимание проработке всех деталей, именно поэтому данный законопроект еще окончательно не принят и только находится на стадии обсуждения.Однако данные цифры не подтверждены исследованиями, и отзывы о налоге на тунеядство в России 2018 говорят о том, что данные цифры чрезмерно завышены. Позже звучали предложения о том, чтоб установить налог на уровне 8 000 рублей, а сегодня некоторые чиновники предлагают запустить пробную версию законопроекта, при которой налоговые выплаты будут иметь минимальный размер – 500 рублей.Налоговые квитанции не будут приходить людям, проживающим в сельской местности, потому что известно, что они получают доходы при реализации продуктов животноводческой деятельности или садоводства, и избежать данной участи придется еще и тем людям, которые получают денежные средства от сдачи в аренду недвижимости (однако регулярные отчисления в Пенсионный Фонд они делать обязательно должны).но ряд независимых экспертов считает, что подобный законопроект станет причиной для дополнительных расходов. Объясняется данный факт тем, что от налогообложения планируют освобождать людей, зарегистрированных на бирже.

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