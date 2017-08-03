Курс доллара на сегодня, 3 августа: прогноз от экспертов о курсе валют





Установленный Банком России официальный курс доллара на 3 августа 2017 года вырос сразу на 73,65 копеек и составил 60,5819 руб., курс евро на сегодня поднялся на 95,53 копейки - до 71,6866 руб.Стоимость бивалютной корзины на четверг увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 83,49 копейки и составила 65,5790 руб.А вот ситуация на Московской бирже вчера вечером развивалась по сценарию укрепления основных зарубежных валют. Так, доллар поднялся на 24 копейки, европейская валюта прибавила 57 копеек. Таким образом до старта сегодняшних торгов эти валюты будут стоить 60,59 руб. и 71,84 руб. соответственно.Нефтяные котировки после небольшого падения взялись за рост. В частности, баррель "черного золота" марки Brent, поднявшись на 1,93%, стоил 52,32 долларов.Эксперты полагают в большинстве своем, что август будет сложным для рубля. Несмотря на поддержку со стороны дорогих цен на нефть, на «деревянный» продолжат оказывать давление напряженность в отношениях России и США, а так же традиционный спрос на валюту в последний летний месяц.В свою очередь по словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, последний месяц тела традиционно является одним из слабейших для рубля, на который оказывают давление выплаты дивидендов российскими компаниями иностранным акционерам."Август - у нас один из самых слабых месяцев для рубля с точки зрения платежного баланса. У нас происходят выплаты дивидендов российскими компаниями иностранным акционерам, это тоже оказывает определенное давление на курс", - поведал министр.Он отметил, что курс российской валюты вернулся в нормальный диапазон из состояния переоцененности, наблюдавшемся в апреле."Курс у нас плавающий, поэтому любые колебания и нефтяных цен, и потоков капитала, конечно, будут оказывать и оказывают влияние на обменный курс. Но в целом, рубль вернулся в нормальный диапазон и каких-то серьезных резких колебаний мы не ожидаем", - добавил Орешкин.

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