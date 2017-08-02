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Резервный фонд РФ показал рост в июле на 2%

Минфин РФ проинформировал общественность страны о положительном росте Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Положительная тенденция отмечена в июле, информация об этом находится в рунете, сегменте интернета, в открытом доступе.



Резервный фонд России, по информации министерства финансов, увеличился на 2% на протяжении июля нынешнего года. Чиновники ведомства уточнили, или что размер фонда составил 1,007 трлн руб. Объём в долларах США показал рост на 1,3 %, достигнув 16,91 млрд долларов.

Минфин сообщил, что Фонд национального благосостояния в июле показал рост в рублёвом выражении на 1,4%, достигнув в положительном росте 4,449 трлн рублей. В долларах заметный рост произошёл на 0,7%, до 74,72 млрд. Счетная палата РФ выступила ранее против слияния средств Фонда нацблагосостояния с Резервным фондом.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261740-news.html
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