Курс доллара на сегодня онлайн, 02.08.2017, в банках: прогноз экспертов на месяц о курсе валют





Курс валют остается в центре внимания большого количества россиян по той простой причине, что спрогнозировать с уверенностью изменения основных зарубежных валют по отношению к рублю - практически невозможно. Безусловно, определенные прогнозы имеются, о чем мы и расскажем в свежем материале.Что касается самой свежей информации с Московской биржи, то она свидетельствует об укреплении доллара и евро по отношению к рублю. В частности, американская валюта прибавила 53 копейки, а европейская 42 копейки. Таким образом до момента начала сегодняшней торговой сессии эти валюты будут стоить 60,31 руб. и 71,17 руб. соответственно.Банк России установил официальные курсы основных мировых валют на среду, 2 августа. Доллар подешевел на 21 копейку - до 59,84 рубля, евро вырос на 27 копеек - до 70,73 рубля.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) равна 64,7441 рубля.Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,94 рубля при покупке и 62,06 при продаже, курс евро в Сбербанке на 2 августа 2017 равен 69,75 рубля при покупке и 73,25 при продаже.«Черное золото» начало новый день со значительного снижения. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре на Лондонской бирже, по состоянию на 8.19 утра среды, 2 августа, снизились на 0,81% - до $51,36 за бочку. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели на 0,87% - до $48,73 за баррель.По словам специалистов "Бинбанка", в августе курс российской национальной валюты будут поддерживать относительно высокие цены на нефть. По прогнозу экспертов, котировки на "черное золото", скорее всего, будут выше 50 долларов за баррель."Однако возможностей для существенного укрепления у рубля будет мало из-за возросшей напряженности в отношениях между РФ и США и сезонного роста спроса на иностранную валюту", - отмечают аналитики.Важным событием последнего месяца лета в "Бинбанке" называют традиционный симпозиум в Джексон Хоул, где будут заслушаны доклады представителей ведущих ЦБ мира."Если их риторика окажется несколько более жесткой, чем прогнозируют участники рынка, не исключено укрепление доллара и евро. В результате можно предполагать, что в течение августа курс доллара будет находиться в коридоре 59-61 рубль", - уверены эксперты.Ежели обобщить прогнозы экспертов, то становится понятно, что август будет сложным для рубля. Несмотря на поддержку со стороны дорогих цен на нефть, на «деревянный» продолжат оказывать давление напряженность в отношениях России и США, а так же традиционный спрос на валюту в последний летний месяц.

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