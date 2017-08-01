Авторизация
 
  • 09:02 – Бишкек: Власти вырубят более 90 деревьев для строительства дороги 
  • 09:02 – Бишкек: Митинги у зданий судов, Центризбиркома, и других ведомств запрещены до 20 октября 
  • 09:02 – Выборы президента: ЦИК завершила прием документов, подали заявки 59 человек 
  • 09:02 – Иссык-Куль: Годовалая девочка погибла в аварии, еще три человека в больнице 


Треть жителей России возвратились к стратегии выживания 1990-х годов

Треть жителей России возвратились к стратегии выживания, которая использовалась в 1990-х годах. В текущем году на территории страны самым популярным методом улучшения матположения оказалось выращивание продуктов в рамках личных подсобных хозяйств. Соответствующие данные предоставили СМИ со ссылкой на данные мониторинга РАНХиГС.



В соответствии с данными исследования, почти 34% всех респондентов используют такой метод самообеспечения.

«Соответственно, в поведении граждан по большей мере преобладают архаичные формы улучшения собственного матположения, бывшие широко распространенными во время кризиса 1990-х, вместо активных инновационных практик»
, – отмечается в документе.

При этом, согласно данным экономистов, многие представители среднего класса также оказались вынуждены заметно скорректировать свою потребительскую стратегию. В частности, за второй квартал доля лиц, экономивших на продуктах питании за пределами дома, достиг 69%, а экономить на отпуске решились 63% представителей указанного сегмента.

«Привыкание граждан к состоянию вялотекущего кризиса вызвало состояние, при котором граждане не могут ощутить резкого падения уровня собственного матположения»
, – отмечается в обзоре.
В соответствии с данными Росстата, за июнь 2017-го реальные доходы населения соответствовали уровню июня 2016 года.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260985-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6514
+0.00%
80.5590
+0.25%
1.1430
-0.86%
0.2099
-0.19%