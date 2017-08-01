Треть жителей России возвратились к стратегии выживания 1990-х годов

Треть жителей России возвратились к стратегии выживания, которая использовалась в 1990-х годах. В текущем году на территории страны самым популярным методом улучшения матположения оказалось выращивание продуктов в рамках личных подсобных хозяйств. Соответствующие данные предоставили СМИ со ссылкой на данные мониторинга РАНХиГС.
В соответствии с данными исследования, почти 34% всех респондентов используют такой метод самообеспечения.
«Соответственно, в поведении граждан по большей мере преобладают архаичные формы улучшения собственного матположения, бывшие широко распространенными во время кризиса 1990-х, вместо активных инновационных практик»
, – отмечается в документе.
При этом, согласно данным экономистов, многие представители среднего класса также оказались вынуждены заметно скорректировать свою потребительскую стратегию. В частности, за второй квартал доля лиц, экономивших на продуктах питании за пределами дома, достиг 69%, а экономить на отпуске решились 63% представителей указанного сегмента.
«Привыкание граждан к состоянию вялотекущего кризиса вызвало состояние, при котором граждане не могут ощутить резкого падения уровня собственного матположения»
, – отмечается в обзоре. В соответствии с данными Росстата, за июнь 2017-го реальные доходы населения соответствовали уровню июня 2016 года.
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