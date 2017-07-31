Курс доллара сегодня, 31.07.2017, в банках: эксперты дали прогноз на неделю





Установленный Банком России официальный курс доллара на 31 июля 2017 года составляет 59,54 руб., курс евро на сегодня равен 69,67 руб.Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,14 руб. при покупке и 61,26 руб. при продаже банком, курс евро на 31 июля 2017 равен 68,38 руб. и 71,88 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.Накануне нефтяные котировки уверенно росли, что может свидетельствовать о том, что рубль на сегодняшних торгах получит небольшую поддержку из-за этого фактора. Да и в целом, ежели окинуть взглядом прогнозы экспертов, многие из них так или иначе связывают дальнейшее будущее российской валюты с нефтяными котировками.Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова констатирует, что основным фактором влияния на курс рубля на новой торговой неделе будет динамика нефтяных цен. "Черное золото", по ее словам, может продолжить рост на фоне усиления надежд на достижение баланса спроса и предложения и позитивной динамики запасов в Соединенных Штатах."Поддерживать рубль будет и решение Банка России, который ожидаемо сохранил ставку на уровне 9%. Хотя этот фактор будет куда менее значим чем нефтяные котировки. Но в целом, в первой половине недели пара USD/RUB имеет шансы на то, чтобы закрепиться в области 58,60 – 59,00", - сказала эксперт.Она отметила, что в конце недели ожидается выход важного отчета по американскому рынку труда, и сильные цифры могут краткосрочно поддержать доллар."Хорошее состояние рынка труда и рост заработных плат будут способствовать более агрессивной риторике Федрезерва. Но этого вряд ли будет достаточно, чтобы USD/RUB вырвалась из диапазона 58,60 - 60,00", - добавила Рогова.В свою очередь главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк рассказала, что на новой торговой неделе курс российской национальной валюты, скорее всего, сохранит диапазон 59-60 рублей за доллар, однако на рынке присутствуют риски для ослабления рубля.Эксперт считает первым таким фактором возможность выхода более сильной, нежели ожидалось, статистике по экономике США. Это сможет опустить курс валют большинства стран с формирующимися рынками."Во-вторых, в течение ближайших двух недель президент США Трамп должен принять решение по поводу законопроекта, предполагающего введение новых санкций против РФ. Подписание законопроекта не должно привести к ослаблению рубля, однако сохраняется неопределенность по поводу рассмотрения ограничений на инвестиции в российские государственные долговые обязательства", - заметила аналитик.Ващелюк уверена, что в сложившихся условиях рубль может поддержать ситуация на рынке нефти. Эксперты ожидают сохранения стоимости "черного золота" на уровне выше 50 долларов за баррель.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260584-news.html