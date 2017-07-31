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Эксперты: Россию ожидает рост добычи газа

Эксперты МЭА подсчитали, что добыча газа в РФ возрастёт к 2018 году до 659,5 млрд куб. м, в 2017 году его производство составит не менее 649,8 млрд куб. м. Ограничение доступа СПГ с Ближнего Востока позволит России наращивать поставки, указывают специалисты.


Международное энергетическое агентство (МЭА) утвердило прогноз в среднесрочной перспективе по росту добычи газа в РФ, до 2022 года изменение объёма извлекаемого из залежей сырья составит около 1,5% ежегодно. Эксперты отмечают, что с 640 млрд куб. м газа в 2016 году показатели добычи могут возрасти до 700 млрд куб. м. Активности в этом направлении будет способствовать пуск магистрального газопровода «Сила Сибири», он обеспечит газом потребности Китая.
Речь идёт также в ряде проектов, они предусматривают строительство технологических станций по сжижению природного газа, их запланировали возвести на Ямале. В МЭА ожидают увеличения экспорта российского СПГ, к 2022 году «голубое топливо» будет крайне необходимо для начала контрактных поставок в КНР.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260519-news.html
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