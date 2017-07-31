Курс доллара на сегодня, 31 июля: прогноз экспертов о рубле





Установленный Банком России официальный курс доллара на 31 июля 2017 года составляет 59,54 руб., курс евро на сегодня равен 69,67 руб.Стоимость бивалютной корзины поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 9,01 копейки и составила 64,104 рубля.На Московской бирже минувшая неделя закончилась на волне подорожания доллара и евро. Эти валюты прибавили семь копеек и 52 копейки соответственно. Таким образом на выходные установлены следующие курсы: доллар стоит 59,57 руб., а евро 70,02 руб.Нефтяные котировки, тем временем, растут. Баррель "черного золота" марки Brent стоит 52,22 доллара, что свидетельствует о росте в 1,22%.По мнению главного аналитика Бинбанка Натальи Ващелюк, на новой торговой неделе курс российской национальной валюты, скорее всего, сохранит диапазон 59-60 рублей за доллар, однако на рынке присутствуют риски для ослабления рубля.Эксперт считает первым таким фактором возможность выхода более сильной, нежели ожидалось, статистике по экономике США. Это сможет опустить курс валют большинства стран с формирующимися рынками."Во-вторых, в течение ближайших двух недель президент США Трамп должен принять решение по поводу законопроекта, предполагающего введение новых санкций против РФ. Подписание законопроекта не должно привести к ослаблению рубля, однако сохраняется неопределенность по поводу рассмотрения ограничений на инвестиции в российские государственные долговые обязательства", - заметила аналитик.Ващелюк уверена, что в сложившихся условиях рубль может поддержать ситуация на рынке нефти. Эксперты ожидают сохранения стоимости "черного золота" на уровне выше 50 долларов за баррель.Тем не менее, эксперты надеются, что на следующей неделе рубль все же станет более чутким и начнет обращать внимание на своего «черного брата».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260494-news.html