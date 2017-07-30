Джефф Безос: 10 ценных уроков предпринимательства





Смелость рисковать, стремление к инновациям и умение работать в команде - читайте об уроках для предпринимателей, которым учит бизнесмен Джефф Безос, информирует Joinfo.ua.

Рискуйте

В 1994 году Джеффу Безосу исполнилось 30 лет. Он был самым молодым вице-президентом крупной инвестиционной компании на Уолл-стрит, и это можно считать успехом. Будущий предприниматель получал шестизначную зарплату, но хотел осуществить свою мечту и основать компанию в новом мире электронной коммерции. Это было рискованное решение, но вскоре его компания Amazon достигла отметки в 610 млн долларов выручки и 13 млн клиентов по всему миру.

Ищите возможности





Одно из качеств, которое делает человека прекрасным предпринимателем, это умение определить возможности на рынке, а особенно - масштабировать их. Безос работал в компании DE Shaw & Co и исследовал рынки связаны с интернетом, отмечая, что скорость их роста составляет 2300% в месяц. Безосу было понятно: интернет будет средой будущего, и здесь он мог продавать товар по более низкой цене.

Тестируйте быстро и розширяйтесь

Когда Безос решил продавать в интернете, у него был выбор из 20 возможных продуктов, включая CD-диски, книги и программное обеспечение. В итоге он выбрал книги, поскольку через онлайн-магазин можно было продавать миллионы различных книг, в отличие от традиционных книжных магазинов, где могло разместиться в лучшем случае несколько сотен экземпляров. В 1995 году он открыл "самую большую в мире библиотеку" (Cadabra.com, позже переименованную в Amazon), которая сделала его знаменитым.

В 1998, после того, как Безос убедился в успехе своего замысла, он начал расширять ассортимент и сначала продавал товары к Рождеству. Вскоре он добавлял больше товаров, а сейчас Amazon продает все - от одежды, игрушек и потребительской электроники.

Клиент на первом месте





Безос когда-то сказал: "Наша цель - быть компанией, где клиент будет на первом месте". Философия Amazon заключается именно в этих словах. Эта идеология просматривается в простой навигации на сайте, комментариях, рейтингах и процессе доставки, который невероятно эффективен (даже при пределах США).

Не стойте на одном месте

Когда появился онлайн-магазин Amazon, это уже была инновация. Тогда еще мало кто продавал вещи в интернете, и ни у кого не было таких возможностей. Инновации всегда были частью карьеры Безоса: от разработки сайта, продажи всех видов продуктов в одном месте и отличных вспомогательных сервисов. Именно эта культура позволила ему опередить конкурентов до их фактического устранения.

Будьте терпеливы





Это одна из идеологий Безоса. Будучи предпринимателем, человек знает, что результат приходит со временем. На ранних этапах развития Amazon Безосу приходилось занимать деньги у семьи и друзей, чтобы переехать в Сиэтл и заниматься компанией.

Умейте работать в команде

Безос неоднократно заявлял, что часть успеха Amazon связана с усердием и работой в команде. Для работодателя не существует одинокого гения, который знает все. Нужна группа людей, где все вовлечены в процесс обсуждения, генерации идей и решений.

Работайте в различных отраслях





В 2013 году Джефф Безос купил The Washington Post и заявил, что издание оставит свой дух, но пополнится философией Amazon, которая предусматривает акцент на клиентах. Кроме того, предприниматель инвестировал в некоторые компании и стартапы - Uber и Business Insider, а также финансировал предприятия из сферы робототехники и космической и научной областях.

Мыслите позитивно

Безос живет с мыслью, что "каждый вызов - это возможность". Хотя Amazon и начинался как небольшой стартап в гараже, вскоре компания стала крупнейшей в мире библиотекой. Когда обвалились доткомы, а акции Amazon упали с 100 до 6 долларов за штуку - Безос не прятался, а боролся с уверенностью и оптимизмом.

Следуйте за своей мечтой

Безусловно, страсть к своему делу и отличает хорошего предпринимателя от плохого. И у Безоса была страсть к книгам и электронной коммерции в целом. Делайте то, что любите!

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