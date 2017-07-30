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Джефф Безос: 10 ценных уроков предпринимательства


Джефф Безос: 10 ценных уроков предпринимательства

Смелость рисковать, стремление к инновациям и умение работать в команде - читайте об уроках для предпринимателей, которым учит бизнесмен Джефф Безос, информирует Joinfo.ua.


Рискуйте


В 1994 году Джеффу Безосу исполнилось 30 лет. Он был самым молодым вице-президентом крупной инвестиционной компании на Уолл-стрит, и это можно считать успехом. Будущий предприниматель получал шестизначную зарплату, но хотел осуществить свою мечту и основать компанию в новом мире электронной коммерции. Это было рискованное решение, но вскоре его компания Amazon достигла отметки в 610 млн долларов выручки и 13 млн клиентов по всему миру.


Ищите возможности



Джефф Безос: 10 ценных уроков предпринимательства

Одно из качеств, которое делает человека прекрасным предпринимателем, это умение определить возможности на рынке, а особенно - масштабировать их. Безос работал в компании DE Shaw & Co и исследовал рынки связаны с интернетом, отмечая, что скорость их роста составляет 2300% в месяц. Безосу было понятно: интернет будет средой будущего, и здесь он мог продавать товар по более низкой цене.


Тестируйте быстро и розширяйтесь


Когда Безос решил продавать в интернете, у него был выбор из 20 возможных продуктов, включая CD-диски, книги и программное обеспечение. В итоге он выбрал книги, поскольку через онлайн-магазин можно было продавать миллионы различных книг, в отличие от традиционных книжных магазинов, где могло разместиться в лучшем случае несколько сотен экземпляров. В 1995 году он открыл "самую большую в мире библиотеку" (Cadabra.com, позже переименованную в Amazon), которая сделала его знаменитым.


В 1998, после того, как Безос убедился в успехе своего замысла, он начал расширять ассортимент и сначала продавал товары к Рождеству. Вскоре он добавлял больше товаров, а сейчас Amazon продает все - от одежды, игрушек и потребительской электроники.


Клиент на первом месте



Джефф Безос: 10 ценных уроков предпринимательства

Безос когда-то сказал: "Наша цель - быть компанией, где клиент будет на первом месте". Философия Amazon заключается именно в этих словах. Эта идеология просматривается в простой навигации на сайте, комментариях, рейтингах и процессе доставки, который невероятно эффективен (даже при пределах США).


Не стойте на одном месте


Когда появился онлайн-магазин Amazon, это уже была инновация. Тогда еще мало кто продавал вещи в интернете, и ни у кого не было таких возможностей. Инновации всегда были частью карьеры Безоса: от разработки сайта, продажи всех видов продуктов в одном месте и отличных вспомогательных сервисов. Именно эта культура позволила ему опередить конкурентов до их фактического устранения.


Будьте терпеливы



Джефф Безос: 10 ценных уроков предпринимательства

Это одна из идеологий Безоса. Будучи предпринимателем, человек знает, что результат приходит со временем. На ранних этапах развития Amazon Безосу приходилось занимать деньги у семьи и друзей, чтобы переехать в Сиэтл и заниматься компанией.


Умейте работать в команде


Безос неоднократно заявлял, что часть успеха Amazon связана с усердием и работой в команде. Для работодателя не существует одинокого гения, который знает все. Нужна группа людей, где все вовлечены в процесс обсуждения, генерации идей и решений.


Работайте в различных отраслях



Джефф Безос: 10 ценных уроков предпринимательства

В 2013 году Джефф Безос купил The Washington Post и заявил, что издание оставит свой дух, но пополнится философией Amazon, которая предусматривает акцент на клиентах. Кроме того, предприниматель инвестировал в некоторые компании и стартапы - Uber и Business Insider, а также финансировал предприятия из сферы робототехники и космической и научной областях.


Мыслите позитивно


Безос живет с мыслью, что "каждый вызов - это возможность". Хотя Amazon и начинался как небольшой стартап в гараже, вскоре компания стала крупнейшей в мире библиотекой. Когда обвалились доткомы, а акции Amazon упали с 100 до 6 долларов за штуку - Безос не прятался, а боролся с уверенностью и оптимизмом.


Следуйте за своей мечтой


Безусловно, страсть к своему делу и отличает хорошего предпринимателя от плохого. И у Безоса была страсть к книгам и электронной коммерции в целом. Делайте то, что любите!


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260309-news.html
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