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Курс доллара на сегодня, 30.07.2017, в банках: прогноз экспертов


Курс доллара на сегодня, 30.07.2017, в банках: прогноз экспертов
Курс основных зарубежных валют продолжает оставаться в центре внимания россиян, которые хотят понимать специфику колебаний на валютных торгах. Вместе с этим актуальны и прогнозы со стороны экспертов.

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня поднялся на 3,73 копейки по сравнению с показателем пятницы и составил 69,6779 рубля, курс доллара на 30 июля 2017 года увеличился на 13,34 копейки и стал равен 59,5436 рубля.

Стоимость бивалютной корзины поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 9,01 копейки и составила 64,104 рубля.

Прогноз экспертов о курсе доллара к рублю

В пятницу прошло заседание российского ЦБ, на котором ожидаемо было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 9% годовых. При этом, несмотря на ускорение инфляции до 4,4% в сообщении регулятора отмечается, что ставка может быть снижена во втором полугодии. Таким образом ЦБ надеется на устойчиво низкий рост цен.

Эксперты объясняют, что Банк России не пойдет на снижение ставки и на следующем заседании, которое запланировано на 15 сентября. Это следует из сообщения ЦБ, в котором, помимо прочих рисков, впервые указаны условия повышенных геополитических рисков. Тем более, что рубль в последнее время демонстрирует сильную зависимость от геополитики, что он и показал в пятницу.

«Деревянный» упорно игнорировал рост нефтяных цен, которые закрепились выше $52 за баррель. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре на Лондонской бирже закончили неделю, подорожав на 1,36% - до $52,22 за бочку. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 1,53% - до $45,6 за баррель. Помогли росту нефтяных цен снижение запасов в США, а также итоги прошедшего в Петербурге заседания ОПЕК.

Рубль же, переживая за ухудшение американско-российских отношений, закончил неделю на уровнях 59,56 за доллар и 70,01 за евро.

Тем не менее, эксперты надеются, что на следующей неделе рубль все же станет более чутким и начнет обращать внимание на своего «черного брата».


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260056-news.html
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