Гороскоп на выходные 16-17 декабря: каких сюрпризов ждать различным знакам Зодиака





Гороскоп на выходные 16-17 декабря расскажет, каких сюрпризов стоит ожидать в эти дни всем знакам Зодиака, пишет Joinfo.ua.

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Овен

Постарайтесь в эти выходные избегать конфликтов и разборок. Смягчитесь, наберитесь терпения, и вы проведете эти дни просто незабываемо. Душевные беседы, романтика, полноценный отдых и масса впечатлений вам обеспечены.

Телец

Посвятите эти дни отдыху и развлечениям. Работу оставьте на понедельник. Если же вы хотите распрощаться с одиночеством, то попробуйте быть более дружелюбным и общительным, и к вам тут же нагрянет целая стайка желающих с вами сблизиться.

Близнецы

Звезды пророчат вам прекрасное настроение на ближайший уик энд. Постарайтесь его себе не испортить. Распланируйте эти дни так, чтобы все успеть.

Рак

Даже если вы крайне рассержены и обижены, это не повод играть в молчанку с любимым человеком. Ищите компромисс, договаривайтесь, а потом устройте себе праздник.

Лев

Если вам нравится человек, старайтесь быть с ним предельно корректным. Вообще не стоит делать резкие замечания кому бы то ни было. Людей это обижает, и вы потеряете авторитет в обществе. При должном настрое эти выходные вы проведете весело и непринужденно.

Дева

Пришла пора позволить себе полноценный отдых. Это не значит, что вы можете все выходные 16-17 декабря проваляться на диване. Лучший отдых – это деятельность отличная от ваших обычных задач. Т.е. если у вас сидячая работа, то распланируйте эти дни так, чтобы вы вынуждены были много ходить, стоять и бегать.

Весы

В эти выходные Звезды вам сулят новое многообещающее знакомство, которое в будущем может изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Так что не сидите дома, проведите эти дни среди как можно большего количества людей.



Скорпион

Вас ждут семейные разборки по любому поводу. Постарайтесь их решить без крика и ссор. А потом помиритесь с близкими и устройте замечательный семейный ужин.

Стрелец

Вас ждут удачные выходные, наполненные добрыми вестями, веселыми событиями и радостными встречами. А одиноких Стрельцов ко всему прочему ждет еще и романтический сюрприз.

Козерог

Внешние ситуации зависят исключительно от вашего к ним отношения. Начните смотреть на мир счастливыми глазами, и уже в эти выходные у вас все будет складываться просто здорово.

Водолей

Излишняя принципиальность и строгость по отношению к людям может привести к тому, что от вас начнут отворачиваться. Позвольте другим решать свои проблемы самостоятельно, а сами тем временем запишитесь на занятия по йоге, купите абонемент в бассейн или билеты в театр. Наполняйте себя прекрасным и возвышенным. Ближайшие выходные – лучшее время начать действовать в заданном направлении.

Рыбы

Проведите эти выходные с самыми близкими и родными людьми. Они давно соскучились по вашей доброте и улыбке. Подарите им в эти дни настоящий праздник, как? Придумайте сами!

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