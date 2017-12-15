Стареть красиво: Алиса Фрейндлих по-прежнему молода не смотря на возраст





Всеми любимая актриса кино и театра Алиса Фрейндлих даст фору многим молодым. Она совершенно не выглядит на свой почтенный возраст и по-прежнему привлекательна, пишет Joinfo. Алиса Фрейндлих за столько киноработ и театральных ролей полюбилась практически всем зрителям. И ее поклонники не перестают радоваться ее снимкам и переживать, когда у нее что-то случается.





Стареть красиво

Алиса Фрейндлих действительно благородно стареет. Причем не прибегая к пластической хирургии. Многие западные звезды такой роскоши себе позволить не могут. Очень трудно поверить, что Алисе Бруновне уже 83 года. Для своего зрителя она всегда будет молодой и яркой привлекательной женщиной. И смотря на нее вспоминаются слова итальянской актрисы Анны Маньяни: «Не прячьте моих морщин: они мне слишком дорого достались!» И с этим сложно поспорить…





Запоминающиеся роли

Алиса Бруновна подарила зрителю множество прекрасных и ярких персонажей, которые до сих пор являются любимыми. Например жена Сталкера из одноименного фильма. Какие у нее там глаза… утонуть можно. А эмоции? Трудно себе представить, что это актерская игра. Станиславский сказал бы: «Верю!» Такое невозможно сыграть – такое можно только пережить. И Алиса Фрейндлих переживала жизнь каждой своей героини.





А роли в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Соломенная шляпка» и незабвенный «Служебный роман»? Да это же феерия чувств и эмоций.





Личная жизнь

Трижды Алиса Фрейндлих сходила замуж. Первым мужем был сокурсник Владимир Карасев. Но брак слишком молодых студентов быстро дал трещину. Второму супругу – Сергею Тарасову – Алиса родила дочь Варвару. С третьим мужем сохранились дружеские и теплые отношения. И хотя Юрий Сольовей проживает за границей, бывшие супруги часто созваниваются.





Дочь Алисы Бруновны пошла по стопам матери и работает с ней в одном театре. А двое внуков – Никита и Анна не перестают радовать свою знаменитую бабушку. Никита тоже решил стать известным и учится в школе-студии МХАТ.





Журналист ДжоИнфоМедиа Анн Ши и весь творческий коллектив издания желают Алисе Бруновне здоровья и долгих лет жизни. Недавно мы рассказывали о том, как изменились актеры прекрасного фильма «Служебный роман».

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