Валентин Гафт: актера прооперировали в Москве





Популярный актер Валентин Гафт был госпитализирован в одну из московских клиник вчера, 14 декабря, сообщает Joinfo.ua.

Гафта прооперировали

По предварительной версии его госпитализация была связана с неудачным падением, однако это не так.

Его коллега по «Современнику» Саид Багов сообщили, что актера положили в больницу для проведения плановой операции.







На настоящий момент стало известно, что операция прошла успешно и 82-летний актер чувствует себя хорошо. Об этом сообщили тот же Саид Багов.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко сообщает, что в результате запланированной операции, "Современник" сообщил о переносе спектакля с актёром "Пока существует пространство" на 5 февраля 2018 года, а также напоминает, что Иосиф Кобзон заявил, что его коллеги Валентин Гафт и Олег Табаков серьезно больны.

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