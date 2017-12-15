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Валентин Гафт: актера прооперировали в Москве


Валентин Гафт: актера прооперировали в Москве

Популярный актер Валентин Гафт был госпитализирован в одну из московских клиник вчера, 14 декабря, сообщает Joinfo.ua.


Гафта прооперировали


По предварительной версии его госпитализация была связана с неудачным падением, однако это не так.


Его коллега по «Современнику» Саид Багов сообщили, что актера положили в больницу для проведения плановой операции.



Валентин Гафт: актера прооперировали в Москве

На настоящий момент стало известно, что операция прошла успешно и 82-летний актер чувствует себя хорошо. Об этом сообщили тот же Саид Багов.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко сообщает, что в результате запланированной операции, "Современник" сообщил о переносе спектакля с актёром "Пока существует пространство" на 5 февраля 2018 года, а также напоминает, что Иосиф Кобзон заявил, что его коллеги Валентин Гафт и Олег Табаков серьезно больны.



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