Забавное видео: взрывная реакция школьника на зачисление в Гарвард

Айртон Литтл поделился в Сети видеороликом, на который снял самый долгожданный и волнующийся момент. Возле компьютера школьника собрались друзья, родственники, одноклассники и ждали лишь одного – письма из Гарвардского университета. Когда ответ пришел, присутствующие не скрывали своих эмоций, рассказывает Joinfo.ua.

Айртон получил ответ из университета – его зачислили по программе раннего приема и он начнет учиться уже в 2022 году. Увидев это сообщение, школьник спрыгнул с места и начал бегать, обниматься с друзьями, родственниками, кричать. Присутствующие тоже сильно обрадовались и соответственно отреагировали.

I’M IN THE YALE CLASS OF 2022!!! College at 16 years old!!!! #Yale #Yale2022 #Ivystatus #education pic.twitter.com/8i81S9g1V8