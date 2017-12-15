Забавное видео: взрывная реакция школьника на зачисление в Гарвард





Айртон Литтл поделился в Сети видеороликом, на который снял самый долгожданный и волнующийся момент. Возле компьютера школьника собрались друзья, родственники, одноклассники и ждали лишь одного – письма из Гарвардского университета. Когда ответ пришел, присутствующие не скрывали своих эмоций, рассказывает Joinfo.ua.

Самая искренняя реакция школьника

Айртон получил ответ из университета – его зачислили по программе раннего приема и он начнет учиться уже в 2022 году. Увидев это сообщение, школьник спрыгнул с места и начал бегать, обниматься с друзьями, родственниками, кричать. Присутствующие тоже сильно обрадовались и соответственно отреагировали.



I’M IN THE YALE CLASS OF 2022!!! College at 16 years old!!!! #Yale #Yale2022 #Ivystatus #education pic.twitter.com/8i81S9g1V8

— James Dennis (@Jtd2018) 14 декабря 2017 г.

Особую гордость за сына испытывала мама Литтла Морин. Кстати, несколько дней назад старший брат Айрона поступил в Стэндфордский университет. Так что Морин очень довольна достижениями своих наследников.





Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник напоминает, что забавное видео о дружбе кошки и носорогов набирает популярность в Интернете.

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