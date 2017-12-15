Оксфордский словарь назвал слово которое было самым популярным в 2017-м году





"Youthquake" - означает культурные, политические или социальные перемены в обществе, движущей силой которых стало молодое поколение, передает Joinfo.ua.

Напомним, в Казахстане объявили большого пестрого дятла птицей 2018 года.

Молодежь все сильнее влияет на пути развития общества

На сайте издательства Oxford University Press отмечается, что впервые данное понятие прозвучало в 1965 году. С тех пор термин закрепился и стал набирать популярность. В 2017-м году данное слово звучало в 5 раз чаще, нежели в предыдущем.





Отмечается, что в номинации «слово года» принимали участие и другие понятия: Antifa -антифашистское движение, Broflake - консерватор, оскорбляющий современные взгляды на жизнь, White fragility - испытываемый белым человеком дискомфорт при столкновении с новостями о социальном неравенстве, и мем Milkshake Duck - феномен, когда уважаемый человек теряет свои привилегии из-за прошлых промахов.

Напомним, Оксфордский словарь определил термин «постправда» - главным словом 2016 года. Что означает обстоятельства, при которых правдивые факты теряют свою значимость в формировании общественного мнения, а во главу угла ставятся призывы к эмоциям и личным убеждениям.





Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что Джон Деграндис - человек с самой совершенной памятью. Вот уж кому незачем даже напрягать мозг, чтобы воспроизвести картинки из прошлого, так как он легко помнит каждую их деталь и каждое слово.

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