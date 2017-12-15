Праздник сегодня: День работников суда Украины 2017





Все судовые ведомства руководствуются главным орудием - законом. Но при этом каждый из них выполняет свою функцию. Один орган толкует законы и контролирует их правильное исполнение, другой следит за решением хозяйственных споров, третий работает со всевозможными правонарушениями и так далее, передает Joinfo.ua.

17 лет празднику

Сегодняшнюю жизнь невозможно представить без работы судов, потому что они помогают следить за порядком в обществе в обществе правоохранительным органам, а также с помощью закона решают гражданские споры.

Люди, получающие сегодня, 15 декабря, поздравления, посвятили себя сложной работе – защите прав и, конечно, свободе украинцев. Они помогают реализоваться демократии и доказывают состоятельность правовой системы Украины.







В 2000 году Президент Украины издал указ о создании праздника, день празднования был назначен 15 декабря. В этот день поздравления получают люди, которые осуществляют правосудие и следят за его соблюдением.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко поздравляет всех работников суда Украины с профессиональным праздником, и желает всегда быть справедливыми, а также достигать поставленных целей!

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