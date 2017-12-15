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Международный день чая


Международный день чая

Чай известен с глубокой древности, на данный момент известно о более 1000 сортов чая. С годами он прошел многочисленные стадии культивации, рассказывает Joinfo.ua.


Популярный напиток очень актуален в наше время


Чай бывает разным. Это и черный, и зеленый, и с целебными травами, и с горячительными напитками, и с молоком, и с медом. В общем можно долго перечислять виды чая и любимых добавок ним. Это напиток можно пить горячим, а можно и холодным. Он будет уместен в любой компании, как в домашней и дружественной, так и деловой.



Международный день чая

Издавна люди верили в магические свойства чая. Ведь недаром он позволяет расслабиться и поговорить по душам в малознакомой компании. В то время, как кофе считают напитком, который больше подойдет для деловой атмосферы.


Родиной этого удивительного напитка считают Китай. Именно эта страна подарила миру не только чудесный напиток, но и саму чайную церемонию.


Побывать на таком мероприятии в Международный день чая (International Tea Day) – настоящий праздник! Это позволит вам в полной мере ощутить первоклассный вкус изысканного напитка, и окунуться в атмосферу классического употребления чая, когда до мелочей продуман каждый атрибут и любая деталь.



Международный день чая

В праздничный день, посвященный чаю, не менее интересно будет позвать гостей на кружку ароматного чая или собраться всей семьей за уютным столом – с пряниками, сушками и домашним печеньем. Несомненно, главное место будет отведено самовару или красивому чайничку с душистым напитком, не только согревающим душу и тело, но и делающим наши сердца добрее.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает прочесть статью об интересных чайных церемониях разных стран мира и топ-5 лучших рецептов вкусного чая.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302993-news.html
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