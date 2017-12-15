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В Китае заброшенный сахарный завод превратили в шикарный отель

Сотрудники китайской студии, находящейся в Пекине, Vector Architects сумели перевоплотить давно неработающий сахарный завод в современный шикарный отель, передает Joinfo.ua.


Напомним, в аэропорту Таиланда обнаружили женщину-летучую мышь.


Бывший сахарный завод превратили в живописный гостиничный комплекс


Как сообщается, завод был построен еще в 60-х годах прошлого века, теперь он являлся заброшенным. Креативщики из студии Vector Architects не стали разрушать заводские здания до основания, они дополнили их конструкциями из бамбука и камня.


По словам творцов, в их планы не входило полное «осовремениевание» внешнего вида строений. Наоборот, современные материалы устанавливались таким образом, чтобы сохранить старую структуру облицовки и каменной кладки.


Сейчас бывший сахарный завод представляет собой целый комплекс: отель, кафе, бар, многоцелевой зал, галерею и библиотеку. Все строения расположены недалеко от пруда, что придает месту красоты и шарма.


Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что в Казахстане объявили большого пестрого дятла птицей 2018 года.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302895-news.html
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