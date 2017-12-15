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Фотоконкурс Siena International Photo Awards: опубликованы лучшие фотографии 2017 года

В конкурсе принимали участие фотохудожники, репортеры и фотографы со всего мира. Всего на конкурс было прислано около 50 тысяч фотографий из 161 страны, пишет Joinfo. Еще одна подборка замечательных фотографий о животных в хорошем настроении никого не оставит равнодушным.


Невероятные снимки людей и животных


Siena International Photo Awards является одним из крупнейших международных фотоконкурсов. В 2017 году к участию поступило около 50 000 изображений от любителей и профессиональных фотографов из 161 страны мира. Вашему вниманию представлены самые лучшие работы этого конкурса из разных категорий.


Журналист ДжоИнфоМедиа Анн Ши напоминает о том, что в процессе подготовки к Новому году не стоит забывать о братьях наших меньших. Эта подборка фотографий карнавальных костюмов для домашних питомцев вам понравится.


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