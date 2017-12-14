Гороскоп избегающих ответственности: какие 5 знаков Зодиака ненавидят обязательства





И это зависит не только от воспитания, но и от времени рождения. Плюс многие понимают, что некоторые недобросовестные личности стараются взвалить на других излишнюю ответственность ради каких-то свои целей.Поэтому Joinfo.ua сейчас расскажет вам, какие именно знаки Зодиака больше всего боятся ответственности, а главное – почему.

Весы





С Весами очень легко общаться и находить общий язык. Они всё прекрасно понимают, никого не осуждают, не критикуют и вообще, являются идеальным собеседником. Но стоит только возникнуть на горизонте каким-то трудностям, Весы начинают паниковать. Они ненавидят скандалы и выяснения отношений как таковые. Они терпеть не могут решать конкретные проблемы, поэтому стараются строить жизнь так, чтобы проблем в принципе не могло возникнуть. Но если не выходит, увы. Весы – не лучший попутчик и помощник в тяжелые времена.

Овен





Казалось бы, этому знаку Зодиака положено лидировать, вести за собой и указывать другим верный путь. Но стоит лишь кому-то не согласиться, как Овен взрывается. Взрывается он и если всё пошло не так, как он планировал. Виноватыми окажутся абсолютно все, кроме самого Овна. И наказания, зачастую, гипертрофированные, тоже прилетят всем. Этот знак Зодиака в принципе не любит непредсказуемость, поэтому старается всячески её избегать. А вместе с ней – и отношений с ответственностью. Мало ли что может случиться...

Скорпион





Скорпионы обожают руководить другими. Но стоит только заявить: «Если что не так – виноватым будешь ты», как их словно и не было тут никогда. Что бы ни случилось, Скорпионы не будут добровольно нести никакой ответственности. Раздавать советы направо и налево – это можно. Указывать другим, что так жить нельзя – это пожалуйста. Но стоит лишь взвалить на них хоть какую-то ответственность, пусть даже за их собственную судьбу, как всё сразу становится не так понятно и весело.

Водолей





Водолеи терпеть не могут что-то делать самостоятельно. Даже если от этого будет зависеть их судьба, они лучше продумают сверхсложную многоходовочку, которая подразумевает минимум их собственного участия. И это зачастую даже получается. Если, конечно, не попадаются проницательные люди, которые заметят, что мудрость Водолея направлена преимущественно и исключительно на его личную выгоду, а не на «всеобщее благо», как сам он заявляет.

Стрелец





Стрельцы готовы нести ответственность. Но только за самих себя и свою судьбу. Стоит лишь в этом уравнении возникнуть нескольким дополнительных неизвестным – другим людям, как всё становится намного хуже. Увы, Стрельцы весьма плохо разбираются в том, как заставить других людей что-то делать. И они это прекрасно понимают, поэтому в отношения стараются вообще не вступать. Разве что на условии, что каждый будет сам решать свои проблемы. Плюс Стрельцы необычайно ценят свободу, а любая ответственность её ограничивает так или иначе.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают вам, что пока вы лично не возьмёте свою жизнь в свои руки – то так и будете игрушкой судьбы и тех, кто в эту игру уже ввязался. Увы, ответственности за принятие решений не избежать, как бы это кому-то не хотелось. Всегда есть выбор и его последствия. И с этим приходится жить, а гороскоп может помочь, подсказав, в каком направлении стоит двигаться.

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