Валентин Гафт госпитализирован после неудачного падения

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт был госпитализирован в одну из больниц Москвы после неудачного падения, передает Joinfo.ua.
Театр «Современник» перенес спектакль «Пока существует пространство» с участием Гафта на февраль 2018 года.
Подробностей о состоянии здоровья актера пока нет. Но мы очень надеемся, что все обошлось, и с любимым актером все будет хорошо.
Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что Иосиф Кобзон рассказал о том, что Валентин Гафт и Олег Табаков серьезно больны.