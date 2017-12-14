Валентин Гафт госпитализирован после неудачного падения





Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт был госпитализирован в одну из больниц Москвы после неудачного падения, передает Joinfo.ua.

Подробностей пока нет

Театр «Современник» перенес спектакль «Пока существует пространство» с участием Гафта на февраль 2018 года.





Подробностей о состоянии здоровья актера пока нет. Но мы очень надеемся, что все обошлось, и с любимым актером все будет хорошо.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что Иосиф Кобзон рассказал о том, что Валентин Гафт и Олег Табаков серьезно больны.

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