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Валентин Гафт госпитализирован после неудачного падения


Валентин Гафт госпитализирован после неудачного падения

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт был госпитализирован в одну из больниц Москвы после неудачного падения, передает Joinfo.ua.


Подробностей пока нет


Театр «Современник» перенес спектакль «Пока существует пространство» с участием Гафта на февраль 2018 года.



Валентин Гафт госпитализирован после неудачного падения

Подробностей о состоянии здоровья актера пока нет. Но мы очень надеемся, что все обошлось, и с любимым актером все будет хорошо.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что Иосиф Кобзон рассказал о том, что Валентин Гафт и Олег Табаков серьезно больны.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302835-news.html
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