Распродажа новогодних подарков от Стилуса: что подарить близким в год Желтой Собаки





Вечная проблема: Что подарить на Новый год? Мы предлагаем вашему вниманию идеи подарков на новый год 2018. Выбрать подарок мужу, маме, друзьям или жене - не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд!

Пусть этот зимний праздник принесет вам и вашим близким побольше радости, светлых улыбок, приятных встреч и незабываемых впечатлений! Если вы уже определились с подарками на новый год 2018, купить их можно на нашем сайте, ознакомившись с широким ассортиментом товаров. Спрос на электронику и технику увеличивается ежедневно, ведь это отличный выбор для подарка на Новый год 2018.

Идеи подарков на Новый год

Универсальный подарок, который понравится всем — это планшет, смартфон, ноутбук. Эта техника пригодится в любом случае. Если вы ищите бюджетный вариант для подарка, то стоит присмотреться к следующим товарам:



внешние аккумуляторы;



беспроводные наушники;



карты памяти или флешки;



смарт-часы.



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Также вы легко сможете выбрать у нас новогодний подарок девушке и подобрать детские подарки на новый год.





Подарок девушке на новый год

Выбирая новогодний подарок любимой девушке, обращайте внимание на ее интересы и увлечения. Универсальным выбором будет техника по уходу за волосами:



плойка;



фен;



утюжок для выпрямления волос;



гидромассажная ванночка для ног;



эпилятор.



Кроме того, в подарок жене на новый год можно купить дарсонваль — прибор, улучшающий состояние кожи лица и волос. Он улучшает внешний вид и придает волосам роста и силы. В качестве новогоднего подарка маме может быть вибро- или гибромассажер, электронные весы, либо ванночка для ног. Имея большой бюджет, можно купить новый телефон, стиральную машинку или другой необходимей прибор.

Хороший новогодний подарок жене, которая любит готовить — мультиварка, кофемашина, вафельница, электроплита, блендер и другая кухонная техника. В новый год подарок девушка ждет особенный и оригинальный. Многие будут рады фотоаппарату или сэлфи-палке, а те, кто любят читать предпочтут электрокнигу.

В нашем интернет-магазине широкий ассортимент новогодних подарков для женщин. В том, числе, можно купить бытовую технику или кухонные принадлежности в качестве новогоднего подарка бабушке.





Новогодние подарки для мужчин

Подарок мужчине на новый год должен соответствовать его интересам. Если он фотограф, то можно купить объектив или внешнюю вспышку. Отличным подарком дяде на новый год, если он владелец автомобиля станут:



магнитола;



видеорегистратор;



автомобильная зарядка.



Для жителей Киева, Одессы, Днепра и других больших городов уместным будет автопарковщик. Это специальная система, позволяющая припарковать машину. А те, кто носят бакенбарды, усы или бороду обрадуются электробритве. В зимние время года перчатки для смартфона будут хорошим презентом. К тому же, существуют сенсорные перчатки с Bluetooth-модулем, с помощью которых руку можно превратить в телефонную трубку.





Презенты на новый год коллегам

Для коллег по работе можно подобрать оригинальные подарки на новый год. Если работа связана с офисом, то такими устройствами могут быть USB-флешки, или портативные холодильники, позволяющие остудить пищу и напитки. Также, в нашем магазине вы сможете найти электрочайники, термопоты и другие устройства, с которыми всегда можно будет быстро и легко, не вставая с рабочего места, подогреть чашку с чаем или кофе, а позже летом остудить банку с газировкой.

Универсальным презентом на новый год станет USB-хаб, позволяющий подсоединять к ноутбуку различные устройства. Его внешний вид может быть, как самым простым и практичным, так и оригинальным и стать украшением рабочего стола. Меломанам в качестве подарка можно преподнести наушники или колонки. А если вы подбираете один подарок для всего коллектива, то отличным выбором будет микроволновка.

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