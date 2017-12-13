Безвиз расширяется: границы для украинцев откроют Объединенные Арабские Эмираты





Украинцы смогут посещать Объединенные Арабские Эмираты по биометрическому паспорту. Безвизовый режим в еще одно государство начнет действовать уже 31 декабря 2017 года. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Joinfo.ua.

Безвизовый режим с ОАЭ





"В преддверие Нового года стартует безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами. С 31 декабря 2017 года граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическому паспорту", - написал он.

Договоренность о безвизовом режиме между Украиной и ОАЭ была достигнута 2 ноября по результатам переговоров президента Петра Порошенко и премьер-министра ОАЭ, правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума.





В настоящее время Украина также работает над введением безвизового режима с Кувейтом и Катаром, а также над упрощением визового режима с Саудовской Аравией.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает о том, что крупнейших город ОАЭ Дубай вошел в ТОП-5 лучших курортов мира, а также предлагает ознакомиться с интересными фактами о его повседневной жизни.

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