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Безвиз расширяется: границы для украинцев откроют Объединенные Арабские Эмираты


Безвиз расширяется: границы для украинцев откроют Объединенные Арабские Эмираты

Украинцы смогут посещать Объединенные Арабские Эмираты по биометрическому паспорту. Безвизовый режим в еще одно государство начнет действовать уже 31 декабря 2017 года. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Joinfo.ua.


Безвизовый режим с ОАЭ



Безвиз расширяется: границы для украинцев откроют Объединенные Арабские Эмираты

"В преддверие Нового года стартует безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами. С 31 декабря 2017 года граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическому паспорту", - написал он.


Договоренность о безвизовом режиме между Украиной и ОАЭ была достигнута 2 ноября по результатам переговоров президента Петра Порошенко и премьер-министра ОАЭ, правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума.



Безвиз расширяется: границы для украинцев откроют Объединенные Арабские Эмираты

В настоящее время Украина также работает над введением безвизового режима с Кувейтом и Катаром, а также над упрощением визового режима с Саудовской Аравией.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает о том, что крупнейших город ОАЭ Дубай вошел в ТОП-5 лучших курортов мира, а также предлагает ознакомиться с интересными фактами о его повседневной жизни.


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