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Суд накажет троих парней за то что те привязали к лодке акулу и протащили ее на скорости


Суд накажет троих парней за то что те привязали к лодке акулу и протащили ее на скорости

В Сети стремительно набирает популярность видеозапись, на которой трое молодых парней издеваются над акулой. Они поймали ее и привязали к лодке, протащив на огромной скорости, передает Joinfo.ua.


Суд постановил выплату штрафов и общественные работы


Комиссия по охране флоры и фауны Флориды (FFWCC) начала расследование по этому дело. Она быстро нашла место, где произошел инцидент с акулой и опознала всех лиц, причастных к этому, а также владельца лодки. Рыбаками оказались 21-летний Майкл Венцель, 23-летний Спенсер Хейнтц из Палметто и 28-летний Роберт Ли Бенак из Брадентона.



Публикация от THE SHARK HUNTER (@marktheshark) Июл 24 2017 в 10:20 PDT



Суд Хилсборо обвиняет всех троих молодых людей в жестоком обращении с животным, а Майкла и Роберта в незаконной ловле акулы. Решением суда они должны заплатить штрафы и выполнить общественные работы, назначенные комиссией FFWCC.



Суд накажет троих парней за то что те привязали к лодке акулу и протащили ее на скорости

Судья выразил надежду, что обвинения отправят чёткое сообщение другим гражданам о том, что подобное поведение не приветствуется как минимум во Флориде, если не во всех штатах.


Журналист ДжоИноМедиа Алла Омельченко напоминает, что Инстаграм ввел запрет на селфи с животными. В чем причина узнайте из нашей статьи.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302506-news.html
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