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Финляндия отказалась построить «великую» мечеть в Хельсинки


Финляндия отказалась построить «великую» мечеть в Хельсинки

Власти Хельсинки единогласно отклонили проект строительства «великой» мечети в городе, передает Joinfo.ua, ссылаясь на финляндский источник «Хельсинки таймс».


"Великой" мечети в Хельсинки не будет


«Департамент городского планирования муниципалитета единогласно решил рекомендовать совету, чтобы проект мечети был отклонен. Это хорошее решение, учитывая количество проблем и двусмысленностей, связанных с данным проектом», - сказала Ате Калева, член Департамента.


«Остальные проблемы и неопределенность, связанные с проектом, особенно происхождение фондов и возможный эффект источников финансирования, приводят к выводу, что условия для осуществления проекта отсутствуют», - резюмировала она.


Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт также отмечает, что за проектом «великой» мечети стоят члены королевской семьи Бахрейна.



Финляндия отказалась построить «великую» мечеть в Хельсинки

Напомним, недавно мы писали о том, что Финляндию считают самой лучшей страной в мире для туризма. Предлагаем узнать о 18 интересных фактах, доказывающих это убеждение.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302471-news.html
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