Финляндия отказалась построить «великую» мечеть в Хельсинки





Власти Хельсинки единогласно отклонили проект строительства «великой» мечети в городе, передает Joinfo.ua, ссылаясь на финляндский источник «Хельсинки таймс».

"Великой" мечети в Хельсинки не будет

«Департамент городского планирования муниципалитета единогласно решил рекомендовать совету, чтобы проект мечети был отклонен. Это хорошее решение, учитывая количество проблем и двусмысленностей, связанных с данным проектом», - сказала Ате Калева, член Департамента.

«Остальные проблемы и неопределенность, связанные с проектом, особенно происхождение фондов и возможный эффект источников финансирования, приводят к выводу, что условия для осуществления проекта отсутствуют», - резюмировала она.



Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт также отмечает, что за проектом «великой» мечети стоят члены королевской семьи Бахрейна.





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