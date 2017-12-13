Под Киевом откроют Главную резиденцию Деда Мороза





Открытие состоится в рамках грандиозной шоу-программы «Новогодняя сказка» для детей и взрослых.

Гостей ждет настоящее праздничное настроение, катание в санях, запряженных лошадьми, горячие блюда, приготовленные на огне, напитки и глинтвейн, зимние развлечения и новогодняя авторская спектакль-мюзикл. А еще, можно будет сфотографироваться с уникальной породой собак - американской Акитой, ведь именно собака будет символом 2018 года.

Открытие Главной резиденции Деда Мороза в Княжестве «Киевская Русь» - это неординарное событие для каждого украинца, ведь этот персонаж известен нам еще с дохристианских времен. И по этому поводу пройдет настоящий Карнавал сказок. На нем соберутся сказочные и мифические персонажи: Ангел и Чертик, Леший и Водяной, Баба Яга, Домовой и славные богатыри из княжеской дружины. А после открытия каждый гость сможет посетить седобородого волшебника, написать ему письмо и угоститься конфеткой.

На главном ристалище развернется захватывающее театрализованное действо. Театр Древнего Киева подготовил новый авторский спектакль-мюзикл «Сказка о Сером Волке да Иване Княжиче», которая будет интересной и поучительной как детям, так и взрослым. Вы сможете не только увидеть оригинальную постановку, но и стать непосредственным участником сказки! Только в Древнем Киеве можно будет услышать воспроизведения давно забытого языка - древнеславянского. Ведь постановка будет проходить именно на этом языке.

Невероятные приключения Ивана Княжича, в которых ему будет помогать Серый Волк, будут сопровождаться спецэффектами: выступлениями конно-трюкового театра, использованием средневекового оружия и огненными эффектами. Иван Княжич не только поедет в поисках волшебной Жар-птицы для отца-князя, но и пройдет различные испытания, столкнется с предательством и ощутит любовь.

Дни представления: 16-17, 19, 23-25, 30 декабря и со 2 по 8, 13-14 января.

19 декабря, во вторник, Древний Киев в Княжестве «Киевская Русь» посетит Святой Николай. Несмотря на рабочий день календаря, в Древнем Киеве пройдет полномасштабная праздничная программа. Приезжайте с детьми! Подарите им незабываемые эмоции, ощущение настоящего праздника!

Кроме того, гости Древнего Киева смогут прогуляться по улицам средневекового города, осмотреть экспозиции исторического костюма и доспехов, средневекового судостроения.



Для выбора новогодних подарков можно будет посетить в магазин Древнего Киева, где Вам предложат большой выбор сувениров и подарков (в том числе и символа 2018 - собаки), которые можно подарить как близким людям, так и коллегам, начальнику на новогодние праздники.

Гостей ждет разнообразие развлечений и забав. Чувство адреналина подарит троллей (канатный спуск) «Полетайло», на котором можно будет пролететь на тросе над Лесным озером. Развлечься можно будет катанием на лошадях и в экипаже или санях, запряженных лошадьми, стрельбой из лука в средневековом тире, перевоплотиться в жителей Древнего Киева, надев наряды из исторической костюмерной.

Приятным сюрпризом для гостей станет беспроигрышная лотерея подарочных сертификатов на самые разнообразные и полезные услуги: билеты на шоу, посещение ресторанов, абонементы на занятия спортом, SPA-процедуры и многое другое. Приезжайте в Княжество «Киевская Русь» и оставайтесь всегда «в плюсе».

И конечно, согреться и отведать вкусных блюд от княжеских поваров можно в корчме «Веселый варяг», Питейной «25 рун» и в точках питания под открытым небом. Вы даже можете остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты», который находится в 5 минутах от Детинца Киева.

Начало программы в 13:00. Цена билета на шоу-программу «Новогодняя сказка» и открытие Главной резиденции Деда Мороза - 150 грн., для пенсионеров и студентов - 100 грн., для детей школьного возраста - 50 грн., дошкольники - бесплатно.

Древний Киев в Княжестве «Киевская Русь» расположен в с. Копачев, Обуховский район, Киевская область. Из Киева курсируют маршрутки от метро Выдубичи согласно расписанию на сайте.

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