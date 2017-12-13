Андреев день 2017: история праздника 13 декабря





В этот день принято почитать Андрея Первозванного – первого апостола, ученика не только Иисуса Христа, но и Иоанна Крестителя, мудреца, чудотворца и человека, очень много сделавшего для христианства в целом. И Joinfo.ua сейчас об этом расскажет более подробно.

Ранняя история

С ранних лет было понятно, что обычной жизнью Андрей жить не станет. Да, некоторое время он вместе со своим братом Симоном жили как обычные рыбаки, но это их явно не устраивало. Поэтому вместо того, чтобы как все нормальные крестьяне того времени жениться, родить детей и спокойненько себе дожить до конца, Андрей ведёт праведный образ жизни. А потом и вовсе отправляется учиться к Иоанну Крестителю. Вместе с братом, конечно же.





А когда Иисус Христос начал набирать учеников, Андрей был первым, кому эта роль была предложена. Поэтому и возник эпитет «Первозванный», прочно закрепившийся на первом апостоле.

В Евангелиях он упоминается довольно часто, как вместе с братом, принявшим при крещении имя Пётр, так и отдельно, ведущим различные диалоги с Иисусом.Более того, именно он стал свидетелем Воскресения и Вознесения, а также обладателем различных даров. Скажем так, если смотреть по жизнеописанию, то ему перепало значительно больше силы, нежели многим другим апостолам. Но он сумел ею распорядиться правильно.

Дальнейшая история

Перечислять все его достижения можно очень долго, поэтому остановимся на наиболее значимых. Он стал основателем церкви в небольшом поселении Византия, где поставил во главе апостола Стахия, одного из 70 апостолов «второго состава». Он, по некоторым данным, побывал на киевских холмах, где предрёк появление великого города с большим количеством церквей. Примерно то же самое он сделал и на месте, где теперь находится Великий Новгород.





А потом он добрался до города Патрас. Как обычно, проповедовал, исцелял больных, в том числе и жену местного правителя. Который, впрочем, этого не оценил, а наоборот, приказал схватить апостола и распять его на кресте. Правда, не на традиционном, а на косом. 2 дня Андрей провисел на кресте, вещая, проповедуя и не особо демонстрируя каких-либо страданий. Его даже решили уже было снять, но апостол твёрдо решил пройти пусть своего учителя, поэтому все попытки отцепить его от креста успехом не увенчались. А когда пришло время – он добровольно передал свою душу Господу. Было это примерно в 62 году от рождества Христова.

Интересное мнение





Существует довольно интересное мнение по поводу систематического продвижения образа Андрея Первозванного в православной культуре. Фактически, он являлся основателем Византийской церкви, от которой потом произошли большинство православных церквей. И поэтому он считался конкретным покровителем православия, в том время как его младший брат – апостол Пётр, был официальным основателем церкви в Риме, давшей начало католичеству. И именно факт старшинства Андрея во многом использовался для того, чтобы обосновать разделение церкви и попытку православных священников сохранить собственные сферы влияния. И это даже получилось.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают вам, что как бы вы ни относились к христианству, у большинства святых реально есть чему поучиться. С поправками на личное мировоззрение, конечно. Ведь большинство христианских святых, даже принявших мученическую кончину, были реально счастливы делая то, что делали при жизни.

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