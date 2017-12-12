IHE Readers" Choice Awards: кто стал победителем литературной премии 2017 года





Известная медиакомпания Insider Higher Ed объявила о лауреате премии IHE Readers" Choice Awards 2017. Им стала книга преподавателя английского языка Университета штата Аризона Дэвони Лузер "Становление Джейн Остин". Ранее мы публиковали полный список номинантов премии "Золотой глобус 2018", передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.

Кто стал победителем литературной премии 2017 года





Пресса описывает книгу как ответ на ключевой вопрос: "Как Джейн Остин в течение нескольких поколений становилась знаменитым автором и вдохновением для целого поколения поклонников?"

Ответ идет от "людей, игры, активности и изображений, которые способствовали ранней известности Остин, закладывая основу для любимого автора".





Дэвони Лузер

Заинтересованные книгой Лузера могут также изучить эссе, которое она написала для Inside Higher Ed - "Джейн Остин, Yadda, Yadda, Yadda", о том, что делать, когда Ваша академическая специальность внезапно привлекает внимание общественности.

Журналист ДжоИнфоМедиа Анна Аш напоминает, ранее стало известно, что премию BBC Music Awards 2017 получил автор хита "Human" Rag N Bone Man. Обладателями музыкальной награды также стали Foo Fighters и Stormzy.

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