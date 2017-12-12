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Сергей Светлаков именинник: популярному актеру и телеведущему исполнилось 40 лет


Сергей Светлаков именинник: популярному актеру и телеведущему исполнилось 40 лет

Российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, сценарист, участник команды КВН «Уральские пельмени» Сергей Светлаков сегодня отмечает День Рождения, передает Joinfo.ua.


Учеба и карьера Сергея


Популярный актер родился 12 декабря 1977 года в Свердловске. Мать Сергея, Галина Григорьевна Светлакова работала инженером по грузоперевозкам на Свердловской железной дороге, а отец, Юрий Венедиктович Светлаков, помощник машиниста, работал на мукомольном заводе. Также в семье Светлаковых есть еще один сын, и старший брат Сергея, Дмитрий Светлаков 1970 года рождения.



Сергей Светлаков именинник: популярному актеру и телеведущему исполнилось 40 лет

В школьные годы Сергей увлекался футболом и баскетболом. Будущее свое он связывал не иначе как со спортом, но родители настояли, чтоб сын пошел по их стопам. Поэтому в 2000 году он заканчивает Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) в Екатеринбурге.


В институте была своя команда КВН, капитаном которой выбирают Светлакова благодаря его артистичности. Два года он играл в команде своего института. Когда Сергей уже заканчивал институт, он сотрудничал с известной командой «Уральские пельмени» как автор. Он вошел в состав этой команды, а в 2000 году команда стала чемпионом Высшей лиги КВН.



Сергей Светлаков именинник: популярному актеру и телеведущему исполнилось 40 лет

После переезда в Москву, Светлаков продолжал сотрудничать с КВН. Он писал сценарий для КВН совместно с Гариком Мартиросяном, Семёном Слепаковым, Артуром Тумасяном и Сергеем Ершовым. Именно этот коллектив положил начало Comedy Club в России.


Позже Сергей снимался в таких популярных передачах, как «Прожекторперисхилтон», «Южное Бутово», «Наша Russia».


В 2009 году он уходит из команды «Уральские пельмени».


А в 2012 году получает вид на жительство в Латвии, и становится обладателем двухэтажного дома в Юрмале.


Личная жизнь


У Сергея есть двое замечательных детей – дочь 2008 года рождения от первого брака с однокурсницей Юлией Светлаковой, и сын 2013 года рождения от второго брака, и нынешней жены Антонины Чеботаревой.



Сергей Светлаков именинник: популярному актеру и телеведущему исполнилось 40 лет

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что в честь Дня Знаний звездные родители Гарик Мартиросян и Сергей Светлаков показали редкие фото со своими дочерями.


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