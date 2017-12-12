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Андреев день 2017: что нельзя и что можно делать 13 декабря


Андреев день 2017: что нельзя и что можно делать 13 декабря

Православные верующие 13 декабря чтят память святого Апостола Андрея Первозванного. Что можно и что нельзя делать в этот день, рассказывает Joinfo.ua.


День Андрея Первозванного в народе считали началом зимних праздников. Именно 13 декабря, по мнению наших предков, открывается дорога для Нового года и Рождества. Запретов на этот праздник было немного, но все они выполнялись очень и очень строго.



Андреев день 2017: что нельзя и что можно делать 13 декабря

Андреев день 2017: что нельзя делать 13 декабря


Начиная с сегодняшнего дня и заканчивая праздником Крещения 19 января, девушкам и женщинам категорически запрещалось заниматься прядением и ткачеством. Нарушение этого запрета, были уверены наши бабушки, способно накликать беду на саму хозяюшку и на всю ее семью.


Также запрещалось ругаться, скандалить, ссориться и выяснять отношения. В день Андрея Первозванного нужно было мечтать, строить планы на будущее и говорить близким людям только хорошие слова.



Андреев день 2017: что нельзя и что можно делать 13 декабря

Андреев день 2017: что нужно делать 13 декабря


Так как это все-таки православный праздник, в день Андрея Первозванного нужно было посещать церковь и молиться.



Андреев день 2017: что нельзя и что можно делать 13 декабря

У иконы Апостола Андрея было принято просить об обращении в христианскую веру, о помощи морякам Защите Отечества, о единении народа под христианским началом и счастливом замужестве.


Считалось, что чем дружнее будет семья в этот день, чем жарче будет семейный очаг, тем более благоприятным будет наступающий дом.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее мы писали о том, что нельзя делать и как правильно питаться в период Рождественского поста - с 28 ноября по 6 января.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302181-news.html
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