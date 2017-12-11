Новый год 2018: ТОП-20 интересных идей для создания нестандартной елки

Традиционно к Новому году мы покупаем елку – живую или искусственную. Но, если вы любитель нестандартных решений, интересные дизайнерские идеи, которые подготовил Joinfo.ua, вам точно придутся по душе.

Какой же все-таки должна быть новогодняя елка?

А какой вы сами себе ее представляете! Живой, пластиковой, из книг, из полочек, из бумаги, из гирлянд… Ведь самое главное не наличие дерева, а атмосфера, которая витает в вашем доме и царит в вашей душе! Взгляните на варианты оформления комнаты и вы удивитесь, как из подручных вещей можно сделать дизайнерский шедевр!

Мы собрали самые креативные идеи в нашей фотогалерее. Приятного просмотра и вдохновения!

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева отмечает, что если вы все же решились украсить к Новому году живую лесную красавицу, то вам интересно будет узнать, что по этому поводу думают врачи.

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