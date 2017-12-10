Снегопад в Киеве: Сеть заполонили фото предновогодней сказки в столице Украины

Снегопад превратил улицы Киева в декорации к настоящей новогодней сказке. Сеть заполонили фото и видео волшебной зимней погоды, передает Joinfo.ua.
Несмотря на то, что продлится такая погода совсем недолго, киевляне и гости украинской столицы, словно дети, радуется пришедшей, наконец, зиме и делятся друг с другом заснеженными пейзажами великолепного в любое время года Киева.
По прогнозу синоптиков интенсивный снег будет идти приблизительно до 22.00, а уже утром 11 декабря в Киев придет декабрьское потепление.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Новогоднюю ночь.