Снегопад в Киеве: Сеть заполонили фото предновогодней сказки в столице Украины





Снегопад превратил улицы Киева в декорации к настоящей новогодней сказке. Сеть заполонили фото и видео волшебной зимней погоды, передает Joinfo.ua.

Зима в Киеве

Несмотря на то, что продлится такая погода совсем недолго, киевляне и гости украинской столицы, словно дети, радуется пришедшей, наконец, зиме и делятся друг с другом заснеженными пейзажами великолепного в любое время года Киева.

























По прогнозу синоптиков интенсивный снег будет идти приблизительно до 22.00, а уже утром 11 декабря в Киев придет декабрьское потепление.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Новогоднюю ночь.

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