Украинские спортсменки заняли второе место в эстафетной гонке этапа Кубка мира по биатлону





Украинская олимпийская четверка в составе Виты и Вали Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной показала достойный результат на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает Joinfo.ua.

Украинки заняли почетное второе место

На первом этапе Вита Семеренко, несмотря на падение, показала отличный результат на стрельбе, допустив всего один промах. Второй этап чисто отработала Юлия Джима, она даже была промежуточным лидером в гонке.

Первой эстафету у нее переняла Валентина Семеренко, однако у нее не все так гладко сложилось на стрельбе. Валя допустила один промах.







Финишером у украинок была капитан женской сборной Елена Пидгрушная. На последнем этапе она соревновалась с обладательницей Кубка мира прошлого сезона Лаурой Дальмаер и именно ей уступила первое место.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева поздравляет украинских спортсменок и желает девушкам еще больше побед на дальнейших этапах соревнований. А украинский боксер Василий Ломаченко, напомним, показал мастер-класс всему миру, победив в схватке с кубинцем Гильермо Ригондо.

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