Евгения Власова борется за жизнь: Виктор Павлик призвал помочь певице





Популярная украинская певица поборола рак, и вновь начала радовать своих поклонников новыми песнями и цветущим внешним видом. Но в прошлом месяце, она попала в реанимацию из-за последствий операции, которая была проведена ей в 2009 году, передает Joinfo.ua.

Семья нуждается в помощи

В середине ноября у певицы сильно разболелся живот, и она вызвала «скорую». Доктор настоятельно попросил певицу поехать в больницу. Как оказалось, после операции, перенесенной ею в 2009 году, ее внутренние органы припросли к швам, вследствие чего образовались спайки и непроходимость кишечника.





За 12 дней Евгения перенесла четыре операции. Стоимость лечения обошлась семье Власовой почти в 260 тысяч гривен. Каждый день пребывания в клинике стоит 25-30 тысяч гривен, но деньги у семьи закончились. Чтобы спасти дочь, мать объявила о сборе средств на лечение Евгении Власовой.

Также в своем Facebook призвал помочь певице выздороветь и народный артист Украины Виктор Павлик. Он напсал, что, по его сведению, ситуация тяжелая и без поддержки Евгения не справится. А также попросил всех неравнодушных помочь финансово певице.





Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что Евгения Власова показала снимки молодой Нади Мейхер и Анны Седоковой.

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