iPhone 8: сколько будет стоить новинка в Украине

Официальный ритейлер продукции Apple на украинском рынке заявил, что официальный предзаказ новых смартфонов восьмой серии начнется с 20 октября текущего года, а получат свои приобретения покупатели не раньше 27 октября, сообщает Joinfo.ua.
Цена на новинки будет колебаться в зависимости от размера экрана и объема внутренней памяти: стоимость двух разновидностей iPhone 8 (диагональ экрана 4,7 дюймов) с 64 ГБ и с 256 ГБ составит, соответственно, 25 499 грн. и 31 999 грн.
Старшая модель, iPhone 8 Plus с экраном диагональю 5,5 дюймов и с 64 ГБ внутренней памяти будет стоить 29 999 грн., а с 256 ГБ "на борту" - 35 999 грн.