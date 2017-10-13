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iPhone 8: сколько будет стоить новинка в Украине


iPhone 8: сколько будет стоить новинка в Украине


Официальный ритейлер продукции Apple на украинском рынке заявил, что официальный предзаказ новых смартфонов восьмой серии начнется с 20 октября текущего года, а получат свои приобретения покупатели не раньше 27 октября, сообщает Joinfo.ua.


В зависимости от модели и комплектации, цена будет от 25499 до 35999 грн


Цена на новинки будет колебаться в зависимости от размера экрана и объема внутренней памяти: стоимость двух разновидностей iPhone 8 (диагональ экрана 4,7 дюймов) с 64 ГБ и с 256 ГБ составит, соответственно, 25 499 грн. и 31 999 грн.


Старшая модель, iPhone 8 Plus с экраном диагональю 5,5 дюймов и с 64 ГБ внутренней памяти будет стоить 29 999 грн., а с 256 ГБ "на борту" - 35 999 грн.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/283338-news.html
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