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Пятница 13 гадания: ТОП-5 способов узнать ответ на интересующий вопрос


Пятница 13 гадания: ТОП-5 способов узнать ответ на интересующий вопрос

Пятница 13 у многих людей ассоциируется с мистикой, приметами и суевериями. Joinfo.ua предлагает несколько способов развлечь себя гаданиями.


Народная мудрость не раз доказывала, что сбывается то, во что люди верят больше всего. Давайте не будем думать о плохом и нагадаем себе только хорошее!


Гадание на картах


Сегодня можно использовать любые карточные гадания, которые вы знаете. Считается, что именно в пятницу 13 все они будут пророческими и точно сбудутся.


Гадание на игральных костях


С его помощью, вы можете получить ответ на любой интересующий вас вопрос. Для этого возьмите два кубика, мысленно задайте вопрос, выбросьте кости и посчитайте количество точек. Четное число – это «да», нечетное – соответственно, «нет».



Пятница 13 гадания: ТОП-5 способов узнать ответ на интересующий вопрос

Узнать имя суженого на улице


Нет ничего проще! Выйдя утром из своего дома, спросите первого понравившегося вам мужчину (или женщину), как его зовут. Согласно приметем, именно так будут звать и вашу вторую половинку.


Гадание по книге


Подумайте о ситуации, которая в данный момент вас беспокоит больше всего. Возьмите с полки любую книгу и выберите любую страницу, строчку или абзац. В этой части произведения и кроется ответ на ваш вопрос. Важно только правильно его расшифровать.



Пятница 13 гадания: ТОП-5 способов узнать ответ на интересующий вопрос

Гадание по воску и воде


Этот способ понравится людям с богатым воображением. Немного воска следует добавить в чайную ложку, подержать ее над пламенем свечи и вылить содержимое в тарелку с холодной водой. Получившаяся фигурка расскажет о вашем ближайшем будущем.


Ничего сложного в предложенных нами способах нет, с ними справится любой желающий. Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, только вы кузнец своего счастья, а гадание – это не более, чем способ себя развлечь. Пятница 13 ж на календаре!


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/283203-news.html
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