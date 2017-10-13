Пятница 13 гадания: ТОП-5 способов узнать ответ на интересующий вопрос





Пятница 13 у многих людей ассоциируется с мистикой, приметами и суевериями. Joinfo.ua предлагает несколько способов развлечь себя гаданиями.

Народная мудрость не раз доказывала, что сбывается то, во что люди верят больше всего. Давайте не будем думать о плохом и нагадаем себе только хорошее!

Гадание на картах

Сегодня можно использовать любые карточные гадания, которые вы знаете. Считается, что именно в пятницу 13 все они будут пророческими и точно сбудутся.

Гадание на игральных костях

С его помощью, вы можете получить ответ на любой интересующий вас вопрос. Для этого возьмите два кубика, мысленно задайте вопрос, выбросьте кости и посчитайте количество точек. Четное число – это «да», нечетное – соответственно, «нет».





Узнать имя суженого на улице

Нет ничего проще! Выйдя утром из своего дома, спросите первого понравившегося вам мужчину (или женщину), как его зовут. Согласно приметем, именно так будут звать и вашу вторую половинку.

Гадание по книге

Подумайте о ситуации, которая в данный момент вас беспокоит больше всего. Возьмите с полки любую книгу и выберите любую страницу, строчку или абзац. В этой части произведения и кроется ответ на ваш вопрос. Важно только правильно его расшифровать.





Гадание по воску и воде

Этот способ понравится людям с богатым воображением. Немного воска следует добавить в чайную ложку, подержать ее над пламенем свечи и вылить содержимое в тарелку с холодной водой. Получившаяся фигурка расскажет о вашем ближайшем будущем.

Ничего сложного в предложенных нами способах нет, с ними справится любой желающий. Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, только вы кузнец своего счастья, а гадание – это не более, чем способ себя развлечь. Пятница 13 ж на календаре!

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