Зважені та щасливі 7 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн эфир от 12 октября

На этой неделе в шоу Зважені та Щасливі 7 выпуске 7 от 12.10.2017 некоторые участники смогут ненадолго вернуться в свою прошлую жизнь, где их ждет масса искушений и никаких тренеров с весами, передает Joinfo.ua.
Чтобы узнать ответ на этот вопрос, предлагаем вам вместе с нами присоединиться к просмотру 7 выпуска любимого шоу и узнать, насколько участники готовы к самостоятельному похудению. Останутся ли они верны своим половинкам и своей цели на пути к идеальному весу?
Итак, смотрим.
Зважені та Щасливі 7 выпуске 7 часть 1
Зважені та Щасливі 7 выпуске 7 часть 2
Зважені та Щасливі 7 выпуске 7 часть 3
Зважені та Щасливі 7 выпуске 7 часть 4
Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает также посмотреть последний выпуск шоу "МастерШеф".