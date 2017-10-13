Авторизация
 
  • 10:58 – ЦБ отозвал у «Уралсиба» гослицензию на страхование по ОСАГО 
  • 10:58 – Вице-президент Samsung Electronics Квон О Хьюн подал в отставку из-за кризиса 
  • 10:58 – Ученые: К Земле идет смертоносное потепление 
  • 10:57 – В Ростове-на-Дону 2 дня подряд будут отключать воду 


Зважені та щасливі 7 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн эфир от 12 октября


Зважені та щасливі 7 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн эфир от 12 октября

На этой неделе в шоу Зважені та Щасливі 7 выпуске 7 от 12.10.2017 некоторые участники смогут ненадолго вернуться в свою прошлую жизнь, где их ждет масса искушений и никаких тренеров с весами, передает Joinfo.ua.


Смогут ли противостоять участники искушениям?


Чтобы узнать ответ на этот вопрос, предлагаем вам вместе с нами присоединиться к просмотру 7 выпуска любимого шоу и узнать, насколько участники готовы к самостоятельному похудению. Останутся ли они верны своим половинкам и своей цели на пути к идеальному весу?
Итак, смотрим.


Зважені та Щасливі 7 выпуске 7 часть 1




Зважені та Щасливі 7 выпуске 7 часть 2




Зважені та Щасливі 7 выпуске 7 часть 3




Зважені та Щасливі 7 выпуске 7 часть 4




Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает также посмотреть последний выпуск шоу "МастерШеф".


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/283161-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.4254
+0.02%
81.1799
+0.33%
1.1862
+0.43%
0.2047
+0.49%