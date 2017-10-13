Зважені та щасливі 7 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн эфир от 12 октября





На этой неделе в шоу Зважені та Щасливі 7 выпуске 7 от 12.10.2017 некоторые участники смогут ненадолго вернуться в свою прошлую жизнь, где их ждет масса искушений и никаких тренеров с весами, передает Joinfo.ua.

Смогут ли противостоять участники искушениям?

Чтобы узнать ответ на этот вопрос, предлагаем вам вместе с нами присоединиться к просмотру 7 выпуска любимого шоу и узнать, насколько участники готовы к самостоятельному похудению. Останутся ли они верны своим половинкам и своей цели на пути к идеальному весу?

Итак, смотрим.

Зважені та Щасливі 7 выпуске 7 часть 1





Зважені та Щасливі 7 выпуске 7 часть 2





Зважені та Щасливі 7 выпуске 7 часть 3





Зважені та Щасливі 7 выпуске 7 часть 4





Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает также посмотреть последний выпуск шоу "МастерШеф".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/283161-news.html