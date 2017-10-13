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Шуточный тест в Пятницу 13: на какую плохую примету вы похожи


Шуточный тест в Пятницу 13: на какую плохую примету вы похожи

В пятницу 13 люди особенно склонные верить в плохие приметы. Joinfo.ua предлагает узнать, какая из этих примет – вы. Шуточный тест повеселит вас своими результатами!


Люди веками верят в «страшно плохие приметы»: черная кошка, пустое ведро, подаренные часы, что там еще?



Шуточный тест в Пятницу 13: на какую плохую примету вы похожи


Шуточный тест в Пятницу 13


А давайте посмотрим, с какой приметой ассоциируетесь вы – для этого просто ответьте на несколько забавных вопросов.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева призывает вас верить только в хорошие приметы! Вот увидите, они сбудутся в любой день, даже если на календаре Пятница 13! Берегите себя и своих близких!


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/283160-news.html
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