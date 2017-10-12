Три простых вида гадания с использованием бумаги





Гадание на бумаге по праву считается ннаиболее простым, но, тем не менее достаточно точным методом. У обычной бумаги, проведя определенные манипуляции, можно узнать все, что вас интересует, сообщает Joinfo.ua.

Любовное гадание на бумаге

С помощью этого метода гадания можно узнать о чувствах, испытываемых по отношению к вам определенным человеком. На листе бумаги напишите имя загаданного человека. После чего положите лист на тарелку или поднос и подожгите его. Внимательно наблюдайте за процессом горения. Если бумага горит быстро, то вас любят. Если лист не догорел до конца, то чувства к вам напрямую зависят от ваших действий. Если же бумага не горит, а медленно тлеет, то, увы, загаданный человек не испытывает к вам чувства любви.





Гадание на бумаге на желание

Приготовьте12 небольших полосок бумаги одинакового размера и напишите на каждой из них по одному желанию. Затем поместите записки с загаданными желаниями в обычную стеклянную банку и наполните ее водой. Наблюдайте за тем, какая полоска первая поднимется на поверхность. Желание на записке, всплывшей прежде других, в ближайшее время сбудется.

Гадание на вопрос

Для того, чтобы получить ответ на интересующий вас в данный момент вопрос, возьмите несколько листов бумаги и поднос из металла. После чего скомкайте листы бумаги в плотный комок в форме шара и положите его на поднос, выключите свет и зажгите свечу. Затем подожгите бумагу, при этом сосредоточив свои мысли на интересующем вопросе. Внимательно наблюдайте за формой теней, отбрасываемых горящей бумагой на стену. Причудливые силуэты, отображаемые на стене расскажут вам ответ на ваш вопрос, а также о том, что вас ожидает в ближайшем будущем.

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