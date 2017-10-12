Свадебный сезон 2017: какие тренды популярны этой осенью





Свадьба – один из самых важных праздников для каждой семьи, и, конечно, молодоженам хочется, чтобы каждый момент этого дня запомнился надолго не только виновникам торжества, но и всем гостям. Joinfo.ua расскажет, на что важно обратить внимание в первую очередь.

Свадебные тренды-2017

Свадебный наряд с вышивкой и длинная фата





Платье подружки невесты цвета молодого вина





Букеты из фруктов





Много фруктов на праздничном столе





Декор из красных цветов





Черный торт





Десерты с признаниями в любви





Предупрежден – значит, вооружен! Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева желает, чтобы ваша свадьба была богатой и красивой, а брак счастливым и на всю жизнь!

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