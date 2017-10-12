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Свадебный сезон 2017: какие тренды популярны этой осенью


Свадебный сезон 2017: какие тренды популярны этой осенью

Свадьба – один из самых важных праздников для каждой семьи, и, конечно, молодоженам хочется, чтобы каждый момент этого дня запомнился надолго не только виновникам торжества, но и всем гостям. Joinfo.ua расскажет, на что важно обратить внимание в первую очередь.


Свадебные тренды-2017


Свадебный наряд с вышивкой и длинная фата



Свадебный сезон 2017: какие тренды популярны этой осенью

Платье подружки невесты цвета молодого вина



Свадебный сезон 2017: какие тренды популярны этой осенью

Букеты из фруктов



Свадебный сезон 2017: какие тренды популярны этой осенью

Много фруктов на праздничном столе



Свадебный сезон 2017: какие тренды популярны этой осенью

Декор из красных цветов



Свадебный сезон 2017: какие тренды популярны этой осенью

Черный торт



Свадебный сезон 2017: какие тренды популярны этой осенью

Десерты с признаниями в любви



Свадебный сезон 2017: какие тренды популярны этой осенью

Предупрежден – значит, вооружен! Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева желает, чтобы ваша свадьба была богатой и красивой, а брак счастливым и на всю жизнь!


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