Свадебный сезон 2017: какие тренды популярны этой осенью

Свадьба – один из самых важных праздников для каждой семьи, и, конечно, молодоженам хочется, чтобы каждый момент этого дня запомнился надолго не только виновникам торжества, но и всем гостям. Joinfo.ua расскажет, на что важно обратить внимание в первую очередь.
Свадебный наряд с вышивкой и длинная фата
Платье подружки невесты цвета молодого вина
Букеты из фруктов
Много фруктов на праздничном столе
Декор из красных цветов
Черный торт
Десерты с признаниями в любви
Предупрежден – значит, вооружен! Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева желает, чтобы ваша свадьба была богатой и красивой, а брак счастливым и на всю жизнь!