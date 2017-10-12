12 октября в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: В Мюнхене состоялся первый фестиваль пива, В Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.
1492 - Экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор (официальная дата открытия Америки)
1810 - В Мюнхене состоялся первый фестиваль пива (сегодня - праздник Октоберфест)
1931 - В Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя
1935 - родился Лучано Паваротти - итальянский оперный певец (тенор)
1968 - Открылись XIX летние Олимпийские игры в Мехико (Мексика)
1971 - В Нью-Йорке состоялось первое представление рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда»
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