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12 октября в истории: чем запомнился этот день


12 октября в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: В Мюнхене состоялся первый фестиваль пива, В Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.


12 октября в истории человечества: чем запомнился этот день:


1492 - Экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор (официальная дата открытия Америки)


1810 - В Мюнхене состоялся первый фестиваль пива (сегодня - праздник Октоберфест)


1931 - В Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя


1935 - родился Лучано Паваротти - итальянский оперный певец (тенор)



12 октября в истории: чем запомнился этот день

1968 - Открылись XIX летние Олимпийские игры в Мехико (Мексика)


1971 - В Нью-Йорке состоялось первое представление рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда»


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