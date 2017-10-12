МастерШеф 7 сезон: 14 выпуск от 11 октября смотреть онлайн

11 октября в эфир украинского телеканала СТБ вышел новый эпизод самого популярного кулинарного шоу "МастерШеф 7". Кулинаров-аматоров со всей страны ожидали новые испытания. Смогли ли они продемонстрировать все свои кулинарные таланты, расскажет Joinfo.ua.
В первом испытании судьи решили немного отдохнуть и отдать все в руки кулинаров-аматоров. Участникам предстоит на свое усмотрение приготовить по одному блюду грузинской кухни.
Днепр, золотистый песочек, природа… и очень много детей, которых нужно накормить. И все было бы не так сложно, если бы не одно “но” - продукты предстоит добыть в лесу.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает также посмотреть последний выпуск шоу "Зважені та щасливі 7 сезон" от 5 октября.