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МастерШеф 7 сезон: 14 выпуск от 11 октября смотреть онлайн


МастерШеф 7 сезон: 14 выпуск от 11 октября смотреть онлайн

11 октября в эфир украинского телеканала СТБ вышел новый эпизод самого популярного кулинарного шоу "МастерШеф 7". Кулинаров-аматоров со всей страны ожидали новые испытания. Смогли ли они продемонстрировать все свои кулинарные таланты, расскажет Joinfo.ua.


А судьи кто?


В первом испытании судьи решили немного отдохнуть и отдать все в руки кулинаров-аматоров. Участникам предстоит на свое усмотрение приготовить по одному блюду грузинской кухни.





Выездной конкурс


Днепр, золотистый песочек, природа… и очень много детей, которых нужно накормить. И все было бы не так сложно, если бы не одно “но” - продукты предстоит добыть в лесу.




Битва черных фартуков




Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает также посмотреть последний выпуск шоу "Зважені та щасливі 7 сезон" от 5 октября.


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