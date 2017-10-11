Евровидение-2018: в Украине стартует отбор участников





10 октября в Украине стартовал отбор участников на песенный конкурс "Евровидение-2018", который с 12 по 15 мая пройдет в Лиссабоне, столице Португалии, сообщает Joinfo.ua.

Участника от Украины определят в феврале

Исполнители и группы, желающие принять участие в отборе, до 15 января 2018 года могут заполнить анкету, размещенную на сайте телеканала СТБ. После этого компетентное жюри на протяжении двух полуфиналов и финала выберут того, кто представит Украину на песенном конкурсе в Португалии. Победитель отбора будет назван 24 февраля.

Вместо Меладзе - Квинта





Примечательно, что известный продюсер Константин Меладзе, который должен был возглавлять жюри, недавно отказался от этого поста. Ему на замену назначен композитор, продюсер и музыкант Руслан Квинта, в обязанности которого входит помочь участникам участникам с доработкой музыкальных композиций, если в этом возникнет необходимость.



Журналист ДжоИнфоМедиа Злата Перова напоминает, что победитель "Евровидения-2017" Сальватор Собрал был срочно госпитализирован - португальский певец нуждается в пересадке сердца.





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