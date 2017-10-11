Под Киевом с размахом отпразднуют праздник Покрова





Так же в Древнем Киеве в Княжестве «Киевская Русь» решили отпраздновать по-особенному весело и долго.

Театрализованная развлекательная программа на Покров здесь будет происходить три дня - с 14 по 16 октября.

По случаю праздника гостей «Парке Киевская Русь» ждет разнообразная и насыщенная программа. Так, театр Древнего Киева на главном ристалище будет разыграна зрелищная театрализованная постановка - древняя славянская легенда о Ладе и Леле.

Увлекательными будут показательные выступления дружинников князя с мечами, выступления конных каскадеров, а также турнир конных лучников.

Древний Киев в Княжестве «Киевская Русь» приглашает всех гостей принять участие в торжественном шествии к Васильевской церкви, которая была построена Владимиром Великим после принятия христианства. В субботу и воскресенье, 14-15 октября, с 12:00 до 14:00 будет проходить служба в церкви и каждый желающий сможет принять в ней участие.

Также, 14-15 октября состоятся поединки турнира по средневековому бою «Витязь Киевского Детинца». Сильнейшие команды Украины будут соревноваться на поле боя, в тяжелых железных доспехах, демонстрируя не только свое мастерство, но и невероятно яркое зрелище - средневековый бой.

Уникальность празднования Покрова в Древнем Киеве в Княжестве «Киевская Русь» также заключается в том, что только здесь в театрализованных постановках звучит древнеславянский язык, который по крупицам собирает научный клуб Княжества «Киевская Русь». Гости Древнего Киева смогут сравнить, сильно ли изменилась речь за тысячу лет.



Также гости Княжества «Киевская Русь» смогут окунуться в глубину веков, приобщившись к древним обрядам - ​​славянского гостеприимства, сжигание обид в огне.

Программа оставит незабываемые эмоции, как у взрослых, так и у детей. У каждого гостя Древнего Киева будет возможность приобщиться к развлекательной программе и стать ее частью. Посетителей средневекового города пригласят к зажигательным флэш-мобам и конкурсам.

Гости Древнего Киева также смогут принять участие в различных мастер-классах: пострелять из лука, покататься верхом на лошади, посоревноваться на локации «спорт-меч» и побороться мягкими мечами, посетить музеи - «Чудеса Древнего Киева», Васильевскую церковь, отдохнуть у Лесного озера и почувствовать себя настоящим жителем величественного государства Киевская Русь.

Чувство адреналина детям и взрослым обеспечит увлекательный канатный спуск «Полетайло», на котором каждый сможет не только спуститься с высоты, но и пролететь над озером. Среди гостей также будут разыграны призы от Древнего Киева.

И конечно, вы сможете отведать вкусных блюд от княжеских поваров в корчме «Веселый варяг» и в точках питания под открытым небом. Также, Питейная «25 рун» порадует вас изысканными напитками по старинным рецептам. Вы даже можете остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты», который находится в 5 минутах от Детинца Киева или в уникальных комнатах средневекового антуража, в хостеле или кемпинге.

Начало программы в 13:30. Цена билета на праздник Покрова - 150 грн., для пенсионеров и студентов – 100 грн., для детей школьного возраста – 50 грн., дошкольники – бесплатно.

Древний Киев в Княжестве «Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Из Киева каждый час с 10:00 до 15:00 курсируют маршрутки от метро Выдубичи.

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