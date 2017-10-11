Сторожевая застава: украинский фентези-фильм выходит в прокат





Самая высокобюджетная украинская картина года "Сторожевая застава" выходит в прокат. На больших экранах первый отечественный фильм в жанре фентези можно будет посмотреть уже 12 октября, сообщает Joinfo.ua.





Виталька и три богатыря

Сюжет "Сторожевой заставы" основан на том, что обычный современный парень по имени Виталька через магический темпоральный портал переносится в прошлое тысячелетней давности. Там он встречает трех классических богатырей: Илью Муромца, Алёшу Поповича и Добрыню Никитича, которые противостоят нашествию половцев. Парень плечом к плечу с героями былин вступает в борьбу с захватчиками.

Съемки фильма продолжались два года. Картину, бюджет которой составил более 40 млн грн, снял режиссер Юрий Ковалёв. Сценарий был создан на основе одноименной повести Владимира Рутковского.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282673-news.html