Картину Да Винчи "Спаситель мира" пустят с молотка

Картина "Спаситель мира", на которой изображен Иисус Христос, и авторство которой приписывают Леонардо Да Винчи, выставлена на аукцион Christie's в Нью-Йорке. Вполне вероятно, что уже 15 октября она обретет нового владельца, сообщает Joinfo.ua.
Стартовой ценой картины назначили сумму в 100 миллионов долларов.
Искусствоведы полагают, что картина была создана в 16-м веке. Все известные картины Да Винчи на сегодняшний день принадлежат государственным галереям и музеям по всему миру, и только "Спаситель мира" до сих пор находится у частного лица.
Стоит отметить, что на протяжении долгого времени эта картина считалась утерянной и была обнаружена только в 1900 году в поврежденном состоянии.. Сменив с тех пор нескольких владельцев, она оказалась в руках человека, выставившего ее на аукцион Christie's.
Известно, что в 2007 году ее нынешний владелец – а он, кстати, предпочел не называть своего имени – отдал картину на реставрацию.
Журналист ДжоИнфоМедиа Злата Перова напоминает, что ранее во Франции обнаружили эскиз раздетой "Моны Лизы".