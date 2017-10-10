Чак Паланик: автор "Бойцовского клуба" пообещал всех оскорбить





Культовый американский писатель Чак Паланик, известный многим как автор эпатажного "Бойцовского клуба", легшего в основу одноименного фильма Дэвида Финчера, на своем официальном сайте анонсировал скорый выход своей новой книги, сообщает Joinfo.ua.





Паланик пообещал "оскорбить всех"

Роман увидит свет уже совсем скоро: 1 мая 2018 года. Сообщается также, что называться он будет "День корректировки" и, по словам автора, будет представлять из себя "набор смелых персонажей и смелых идей" и содержать много "оскорбительного для всех".

Книга, которая выйдет в издательстве WW Norton & Company, станет первым новым романом Паланика за последние четыре года.

Напомним, бестселлер английской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" опубликовали в анимированной версии, специально сделанной для электронного ридера Kindle in Motion,

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