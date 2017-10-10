Авторизация
 
  • 18:24 – Леша Купин и Майя Донцова не могут найти компромисс в вопросе покупки квартиры 
  • 18:23 – Таня Графова не считает Лешу Чайчица самовлюбленным человеком 
  • 18:17 – Труп неизвестного мужчины был найдеy на улице в Химках 
  • 18:17 – В Туле пенсионер открыл стрельбу, чтобы распугать играющих во дворе детей 


Покров Пресвятой Богородицы 2017: какого числа отмечается важный религиозный праздник


Покров Пресвятой Богородицы 2017: какого числа отмечается важный религиозный праздник

Покров Пресвятой Богородицы в 2017 году отмечается в субботу, 14 октября, напоминает Joinfo.ua.


Дивная легенда


Существует предание, что в этот день, много веков назад, армия древних русичей во главе с Аскольдом взяла в осаду славный город Константинополь. Жители столицы Византии в молитве обратились к Богородице с просьбой о спасении. И Богородица появилась перед людьми и укрыла их своим покровом. После этого враги уже не могли их увидеть.



Покров Пресвятой Богородицы 2017: какого числа отмечается важный религиозный праздник
Согласно христианским источникам, завоеватели, узрев такое диво, приняли крещение.


Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что сила материнской любви не поддается никакому описанию, а поэтому неудивительно, что в праздник, именуемый «Вера, Надежда, Любовь», особо сильны заговоры и молитвы.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282380-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.4092
+0.11%
80.5792
+0.49%
1.1780
+0.53%
0.2026
+1.66%