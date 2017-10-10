Покров Пресвятой Богородицы 2017: какого числа отмечается важный религиозный праздник

Покров Пресвятой Богородицы в 2017 году отмечается в субботу, 14 октября, напоминает Joinfo.ua.
Существует предание, что в этот день, много веков назад, армия древних русичей во главе с Аскольдом взяла в осаду славный город Константинополь. Жители столицы Византии в молитве обратились к Богородице с просьбой о спасении. И Богородица появилась перед людьми и укрыла их своим покровом. После этого враги уже не могли их увидеть.
Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что сила материнской любви не поддается никакому описанию, а поэтому неудивительно, что в праздник, именуемый «Вера, Надежда, Любовь», особо сильны заговоры и молитвы.