Покров Пресвятой Богородицы 2017: какого числа отмечается важный религиозный праздник





Покров Пресвятой Богородицы в 2017 году отмечается в субботу, 14 октября, напоминает Joinfo.ua.

Дивная легенда

Существует предание, что в этот день, много веков назад, армия древних русичей во главе с Аскольдом взяла в осаду славный город Константинополь. Жители столицы Византии в молитве обратились к Богородице с просьбой о спасении. И Богородица появилась перед людьми и укрыла их своим покровом. После этого враги уже не могли их увидеть.





Согласно христианским источникам, завоеватели, узрев такое диво, приняли крещение.

Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что сила материнской любви не поддается никакому описанию, а поэтому неудивительно, что в праздник, именуемый «Вера, Надежда, Любовь», особо сильны заговоры и молитвы.

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