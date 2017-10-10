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Новый тренд покоряет Сеть: суперэффект волосатого носа


Новый тренд покоряет Сеть: суперэффект волосатого носа

Новый тренд покоряет все больше и больше модных пользователей Сети. Это вам не сумка в виде пивного живота, не волнистые брови, не пушистый маникюр, это нечто невероятнее – ресницы в ноздрях. Такую идею придумал неизвестный блогер и решил, что это очень даже красиво, сообщает Joinfo.ua.


Ресницы в носу


Девушка говорит, что волосы в носу не пострадают, так как они здесь ни при чем. Главная задача – нарастить ложные ресницы по краям ноздрей, которые создают эффект очень длинных волос из носа.



Новый тренд покоряет Сеть: суперэффект волосатого носа

В общем, судить вам. Но, кажется, лучше уж нарастить обычные ресницы, чем создавать суперэффект волосатого носа. Хотя некоторые считают наоборот. Что же, на вкус и цвет…



Новый тренд покоряет Сеть: суперэффект волосатого носа


Новый тренд покоряет Сеть: суперэффект волосатого носа


Новый тренд покоряет Сеть: суперэффект волосатого носа

Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник напоминает, что "ботоксная" латвийка считает себя обворожительной. Девушка исправила скулы, нарастила ресницы и увеличила губы.


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